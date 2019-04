Intervista a Chiara Appendino | ' Abbiamo vinto in rimonta nel set decisivo'

Intervista – Chiara Iezzi : «Mi sono sentita smarrita per molto tempo - oggi sono finalmente me stessa» : Chiara Iezzi, l’ex sorella bionda del duo Paola & Chiara, è una donna diversa da quella che ci si può ricordare dagli iconici video delle super hit che dominavano le classifiche dei primi anni duemila come “Vamos a bailar“ e “Festival“, che l’avevano eletta, insieme alla sorella Paola, come una delle migliori sexy hitmaker al pari delle popstar internazionali. Dopo aver percorso la strada solista, ...