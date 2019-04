Uomini e Donne | Rocco Fredella | Gemma Galgani? Mi sono sentito preso in giro

blogo

(Di lunedì 1 aprile 2019), protagonista del trono over di '', nelle ultime registrazioni, sembra aver deciso di voltare pagina e dimenticare, una volta per tutte,dopo il no ricevuto a 'La decisione'. Il cavaliere, intervistato dal magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, ha affidato il proprio stato d'animo al rifiuto di proseguire la serata in un'atmosfera più "intima":in studio non mi lascia mai parlare, non mi lascia spiegare. Quando tento di metterla davanti alla verità si infuria e cambia discorso. Ho pensato che almeno sul magazine diciò che ho da dire rimane scritto e può leggerlo. E’ giusto che io riesca a spiegarmi e lo è anche nei confronti di me stesso: ioin grado di tenere testa a, solo che quando lei è in difetto non mi risponde e rende impossibile ogni confronto…è una storia vista e rivista. ...

