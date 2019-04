Salvini contro Confindustria ' Ci attacca ma chiede incontri' Di Maio a Tria ' Firmi il

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - la verità dietro questa foto : gelo all'incontro in Toscana : A poco più di cinquanta giorni dalle elezioni europee, Lega e Movimento Cinquestelle mettono in campo un' operazione di camouflage per far credere ad una tregua, quando in realtà i due partiti continuano a darsele di santa ragione. Teatro della recita è stato Villa Le Piazzole, sulle colline di Fire

Bongiorno "contro Salvini unico razzismo"/ Dalla 'isterica' alla castrazione chimica : Ministro Pa Giulia Bongiorno difende Salvini, 'unico razzismo in Italia contro Ministro Interni'. Dalla castrazione chimica al tweet sulla 'donna isterica'

Jean-Claude Juncker si scaglia contro i sovranisti e la destra xenofoba. Attacca Orban (perché Salvini intenda) : Nel mirino di Jean-Claude Juncker ci sono i sovranisti. Non nomina mai Matteo Salvini, ma c'è il suo identikit quando parla della destra xenofoba che avanza in Europa e quando si scaglia duramente contro il premier ungherese Viktor Orban. Intervistato da Fabio Fazio su Raiuno, alla vigilia del suo arrivo in Italia per incontrare Sergio Mattarella, Giorgio Napolitano e Giuseppe Conte, il presidente della Commissione Ue riserva le parole ...

Tra Lega e M5s tensione sulle adozioni. Conte-Salvini - incontro in Toscana : I capigruppo annunciano una proposta di legge per una Commissione parlamentare di inchiesta sul business delle case famiglia e per velocizzare le adozioni. Il premer e Salvini: 'discutiamo ma ...

Matteo Salvini - lo sfogo contro gli alleati grillini : furioso contro Di Maio - trema il governo : Difficile nascondere il nervosismo quando la pazienza è finita, anche per uno come Matteo Salvini che finora di pazienza ne ha avuta da vendere. Gli attacchi quotidiani che arrivano dagli alleati grillini hanno spinto il leader della Lega sempre più vicino al punto di rottura, se non altro al punto

Congresso sulla famiglia 'Alle europee vedremo chi è con noi e chi ci insulta'. Dopo le tensioni - incontro Conte-Salvini : Siamo soddisfatti per la presenza - spiega Coghe - ma ovviamente non ci fermiamo, da qui parte una nuova politica per la famiglia non più in difesa ma in attacco. Bisogna pensare alle nuove ...

Giulia Bongiorno : "L'unico razzismo in Italia è contro Salvini" : Io in Italia "per me non c'è razzismo", ma "diciamoci la verità. Molti pensano che Salvini sia un rozzo, ignorante, un cittadino di serie B che ha usurpato il potere che ha, non gli riconoscono le grandi doti che solo chi lo conosce dal vivo può vedere. Che è una persona saggia, che sa ponderare rischi e opportunità, che è molto rapido nel prendere decisioni. Ecco, chi nega tutto questo un po' razzista ...

Salerno - scritte contro candidato leghista : "Morite tu e Salvini" : Ha pubblicato la foto delle ingiurie sulla sua pagina di Facebook, denunciando il clima di tensione che si respira in città in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio. "Fascista, leghista. Morite tu e Salvini". Questa la scritta offensiva trovata sul muro del suo ristorante da Tony Siniscalco, candidato sindaco della Lega a Baronissi, in provincia di Salerno."Questa notte - scrive l"esponente politico - qualche idiota del secolo ...

Emmanuel Macron e la fedelissima - video di insulti contro Matteo Salvini in piazza : l'ultima vergogna francese : Ancora una volta nel mirino di Emmanuel Macron ci finiscono l'Italia e Matteo Salvini. Il galletto francese e i suoi uomini lanciano la campagna elettorale in vista delle Elezioni europee attaccando il leghista e Marine Le Pen. "Vogliono ritornare indietro, all'Europa del nazionalismo. Non lasciamol

Matteo Salvini - durissimo sfogo contro Giuseppe Conte : 'Che razza di premier è diventato' : Ormai da giorni, da parte di Giuseppe Conte arrivano attacchi a Matteo Salvini . Con indiscrezioni che filtrano da Palazzo Chigi oppure con prese di posizioni pubbliche, e dirette, da parte del ...

L'ira di Salvini contro Di Maio e Conte : "Non fanno che provocarmi" : Si sono invertite le parti. Se prima erano i grillini a lamentarsi degli attacchi o delle prese di distanza di Salvini, adesso è il leghista che non nasconde la sua rabbia nei confronti dell'alleato e del premier. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, infatti, il leader della Lega non ha digerito il comportamento del vicepremier pentastellato e del capo del governo, rei, a suo dire, di averlo attaccato ogni giorno in merito alla sua ...

Scontro Salvini-Di Maio su adozioni non basta - ci si mette pure Conte. E il premier attacca Fontana : “Il leghista studi” : A Verona ci sono i "fanatici" che affrontano il tema della famiglia "con l'odio verso il prossimo e la discriminazione": parola di Luigi Di Maio. "Se parlare di mamme e papa' vuol dire essere sfigati, io sono orgoglioso di esserlo. Odio? Si' fuori c'e' odio. Di Maio sbaglia piazza": replica di Matteo Salvini. I due vice premier tornano a scontrarsi sul tema della famiglia nel giorno del congresso di Verona, che da settimane divide i due ...