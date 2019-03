Formula 2 – Luca Ghiotto trionfa in Bahrain | 6° posto per Mick Schumacher

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019)vince il Gp di2 in: il pilota italiano ha preceduto Sette Camara e Nicholas Latifi. Solo 6°, UNI-Virtuosi Racing, vince la ‘gara 2’ nel Gp deldi2. Il pilota italiano, secondo ieri in gara 1 alle spalle del canadese Nicholas Latifi, Dams, partito dalla sesta posizione ha preceduto sul podio Sette Camara, BWT Arden, e lo stesso Latifi. Grande attesa per, Trident, partito dalla pole, il figlio del campionissimo tedesco ha chiuso la sua gara in sesta posizione. (Int/AdnKronos)L'articolo2 –in: 6°perSPORTFAIR.

