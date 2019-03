Mezzacapo | De Vito personaggio pubblico ma non aveva potere | con lui solo visibilità

De Vito non risponde - Mezzacapo : 'nessuna tangente'. Il gip : 'emerge quadro desolante' : E' rimasto in silenzio durante l'interrogatorio di garanzia, l'ex Presidente del Consiglio Comunale di Roma arrestato per corruzione. Si è invece difeso l'avvocato Camillo Mezzacapo, accusato di ...

Stadio Roma - De Vito : "Chiarirò tutto". Mezzacapo : "Nessuna tangente - solo compensi" : Camillo Mezzacapo , interrogato a Regina Coeli dal gip, ha respinto le accuse: "Non ho percepito nessuna tangente , ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si ...

Inchiesta stadio Roma - De Vito non risponde. Mezzacapo : 'No tangenti' | : L'ormai ex presidente dell'assemblea capitolina si è avvalso della facoltà di non rispondere e chiede di essere ascoltato nei prossimi giorni: "Sono sereno, chiarirò tutto", afferma. L'avvocato ...

De Vito - Mezzacapo : 'Niente tangenti - solo compensi' : 'Nulla a che fare con l'attività politica di De Vito. Nessuna società cassaforte con De Vito' ha detto l'avvocato al giudice per le indagini preliminari, negando dunque ogni addebito. Il legale di ...

Arresto di De Vito - Mezzacapo si difende : "Nessuna tangente - solo compensi" : Camillo Mezzacapo , interrogato a Regina Coeli dal gip, ha respinto le accuase: "Non ho percepito nessuna tangente , ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si ...

Arresto De Vito - parla Mezzacapo : "Non erano tangenti - solo compensi" : Camillo Mezzacapo davanti al Gip interrogato sul caso di corruzione che ha portato all'Arresto di Marcello De Vito, presidente pentastellato della giunta capitolina ha risposto: "Non ho percepito nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione". "La mia era solo un'attività di natura professionale e non ci sono mai state ...

Arresto Marcello De Vito - l’interrogatorio di Mezzacapo : “Nessuna tangente - solo compensi per attività professionali” : Il gip lo ha definito il “procuratore politico” dai gruppi imprenditoriali, ma lui nega ogni accusa: “Nessuna tangente, ho percepito solo compensi per attività professionali”, si difende Camillo Mezzacapo davanti al giudice Maria Paolo Tomaselli nel corso dell’interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli. Per l’accusa, l’avvocato Mezzacapo veniva aiutato dall’ormai ex presidente dell’Assemblea ...

De Vito arrestato - Mezzacapo al gip : «Nessuna tangente - solo compensi per attività professionali» : «Nessuna tangente, solo compensi per attività professionali. Curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione». Così Camillo Mezzacapo ha risposto al...

Ecco le conversazioni tra De Vito (M5s) e Mezzacapo che il gip ha definito "illuminanti" : Marcello De Vito avrebbe voluto incassare subito la quota di denaro a lui spettante e proveniente dalle erogazioni del gruppo Toti e dall'immobiliarista Statuto. Soldi che finivano alla società Mdl, il cui titolare di fatto era l'avvocato Camillo Mezzacapo. In una intercettazione telefonica, riportata nell'ordinanza del gip Maria Paola Tomaselli, l'esponente grillino, presidente dell'Assemblea capitolina dice "va beh, ma distribuiamoceli ...

Ecco le conversazioni tra De Vito - M5s - e Mezzacapo che il gip ha definito 'illuminanti' : Marcello De Vito avrebbe voluto incassare subito la quota di denaro a lui spettante e proveniente dalle erogazioni del gruppo Toti e dall'immobiliarista Statuto. Soldi che finivano alla società Mdl, ...

Mezzacapo a De Vito : 'Sfruttiamo la congiunzione astrale' : Roma, 20 mar., askanews, - 'Allora noi Marce dobbiamo sfruttarla 'sta cosa secondo me, cioè guarda ci rimangono due anni, ci rimangono due anni...'. Così alcune settimane fa l'avvocato Camillo ...

Mezzacapo e De Vito intercettati : "Marce' - sfruttamo sta cosa - è 'na congiunzione astrale tipo la cometa di Halley" : "Questa congiunzione astrale tra... tipo l'allineamento della cometa di Halley... hai capito cioè... è difficile secondo me che si verifichi... noi Marcè dobbiamo sfruttarla sta cosa, secondo me guarda ci rimangono due anni". Nelle intercettazioni ambientali disposte dagli inquirenti, il 4 febbraio scorso l'avvocato Camillo Mezzacapo si rivolgeva così a Marcello De Vito. Tanto il legale quanto l'esponente M5S, ...

Stadio Roma - tra De Vito e Mezzacapo 'un vero sodalizio' : Roma, 20 mar., askanews, - Il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso nei confronti del presidente del Consiglio comunale di Roma, Marcello De Vito, chiama in causa anche l'avvocato ...