Stupro di gruppo a Catania | Salvini | “Castrazione chimica per i vermi violentatori”

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il Ministro dell’Interno Matteosi è espresso sui fatti di, dove nei giorni scorsi 3 giovani hanno violentato una ragazza alla pari americana di 19 anni. La vittima ha accusato Roberto Mirabella, 20 anni, Salvatore Castrogiovanni e Agatino Spampinato, entrambi di 19, di averla attirata da un bar della città, prima di violentarla in un parcheggio e filmare lo. Dopo l’arresto dei 3 ragazzi,ha twittato: “Per iviolentatori diche hanno stuprato una turista nessun sconto: certezza della pena e castrazione!”Sembra davvero questa l’unica soluzione per un problema che sta diventando sempre più dilagante e che allo stesso tempo sembra passare sempre più tragicamente in secondo piano, come se avesse meno importanza rispetto ad altri reati. E in questo caso, che i protagonisti siano dei giovanissimi della stessa età della vittima lascia ...

