Rifiuti | assessore Palermo | Rap non è a rischio fallimento

liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019), 28 mar. (AdnKronos) - "Per la Rap non c'è alcun spettro. Una cosa è erodere il capitale sociale, una cosa è il. Ripeto: la Rap non è a. Se poi la domanda è se l'azienda svolge un servizio efficiente, la risposta è 'no', ma per questo stiamo lavorando

fabiodellanno : RT @LaNotiziaTweet: I giochi di potere sul grande business dei rifiuti nella Capitale. Per il magistrato ed ex assessore Sabella non si può… - OttavioArgenio : #TARI #Chieti. Continua la disinformazione sugli aumenti della tariffa per la raccolta dei rifiuti da parte dell'As… - terranostranews : Marano, rifiuti in strada. L'assessore De Nigris in Consiglio comunale: 'Abbiamo pochi uomini per stanare gli inciv… -