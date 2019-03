Papa in Campidoglio | giornalisti di tutto il mondo attendono evento

romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2019) Roma – Sono oltre 150 iprovenienti dailche si sono accreditati per seguire la visita diFrancesco inin programma oggi. Per la precisione 152, oltre ai 92 della sola Rai compresi tecnici e operatori: tra loro 15 sono della stampa estera, sopratda America Latina, Argentina in testa, America del Nord, con Canada e Usa, e poi Europa, in particolare da Germania e Francia.L’appuntamento per i media era alle 8 sotto il Colle capitolino: dopo controlli snelli senza lunghe file ne’ intoppi, cronisti e fotografi sono stati accompagnati verso le 9 nelle proprie postazioni. Cinque, in totale, quelle previste: Sisto IV, ovvero l’ingresso deldove ilsara’ accolto alle 10.30 dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dalla banda dei Fedeli di Vitorchiano della Polizia locale, prima dell’incontro ...

