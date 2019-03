Accordo Italia-Cina | ' Macron ha ottenuto di più | senza concedere nulla'

Accordo tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni : Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato a Villa Madama con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, il nuovo Accordo tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni fiscali. Il nuovo ...

Che cosa sono i "Panda Bond" frutto dell'Accordo tra Italia e Cina : Xi Jinping e Giuseppe Conte (foto Christian Minelli/NurPhoto via Getty Images) Tra gli accordi firmati nei giorni scorsi durante la visita del presidente cinese Xi Jinping nel nostro paese c'è anche un protocollo d'intesa firmato tra Cassa depositi e prestiti (Cdp) e la Bank of China per l'emissione di nuove obbligazioni a supporto delle aziende Italiane in Cina. Nel complesso, il piano di nuove emissioni obbligazionarie vale

Memorandum Italia-Cina Via della Seta : contenuto Accordo e testo : Memorandum Italia-Cina Via della Seta: contenuto accordo e testo Sette pagine, ventinove punti e un potenziale di 20 miliardi. È il Memorandum Italia-Cina sulla nuova Via della Seta, siglato sabato 23 marzo a Villa Madama. Alla presenza del presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte e del presidente della Repubblica cinese Xi Jinping, i due Paesi si sono formalmente impegnati ad approfondire la cooperazione bilaterale ...

Memorandum Cina-Italia - Salvini : “In ballo c’è nostra sicurezza”. Di Maio : “Accordo vale 2 - 5 mld” : Tensione Lega-M5S dopo la firma del Memorandum Cina-Italia. Il vicepremier Matteo Salvini: "Non mi si dica che la Cina è un paese con il libero mercato". La replica di Di Maio: "Salvini ha il diritto di parlare, io come ministro del Mise ho il dovere di fare i fatti e i fatti sono la firma di accordi per 2,5 miliardi".Continua a leggere

Accordo Italia-Cina - Salvini attacca Pechino. La dura replica di Di Maio : Non mi si dica che in Cina ci sia il libero mercato, dove lo Stato non interviene nell'economia e nell'informazione'. Critico anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista ...

Via della Seta - ecco l'Accordo Italia-Cina : dall'Oriente un miliardo per la diga di Genova : ... per rafforzare le connessioni di trasporto tra Europa ed Asia e aumentare la competitività del sistema portuale che opera al servizio dell'economia del Nord Italia. Il programma di investimenti ...

Accordo Italia-Cina per eliminare le doppie imposizioni fiscali : Tra le intese sottoscritte a Villa Madama tra Cina e Italia c'è quella tra il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Il nuovo Accordo elimina le doppie imposizioni fiscali. Il nuovo testo, informa il ministero, aggiorna quello in ...

Perché l’Italia vuole l’Accordo con la Cina spiegato in 4 grafici : Il Memorandum of Understanding tra Italia e Cina porterà l'Italia, prima tra i paesi del G7, dentro alla “Belt and Road Initiative” (o Nuove vie della Seta). Dall’export agli investimenti in infrastrutture: ecco Perché il nostro Paese guarda alle relazioni econimiche con il gigante asiatico...

Alitalia - trovato Accordo sulla cassa integrazione per 830 lavoratori. Confermato lo sciopero di lunedì : E’ stato sottoscritto al ministero del Lavoro l’accordo per la proroga dal 24 marzo al 23 settembre 2019 della cassa integrazione straordinaria per Alitalia. Dopo una lunga trattativa nel corso della giornata, secondo fonti sindacali si è arrivati a un’intesa che prevede la riduzione del numero di lavoratori interessati dalla procedura a 830 unità rispetto alle 1.110 inizialmente richieste dalla compagnia. Del numero totale, 700 sono ...

