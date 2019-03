Uccise donna | si impicca in cella | coma irreversibile

Torino - col tir che viaggiava senza permesso travolse e Uccise una donna : condannato : Giovanni D’Aniello è stato condannato a un anno e quattro mesi di carcere con l’accusa di omicidio stradale. Il primo febbraio dello scorso anno aveva travolto con il suo tir una donna in corso Moncalieri a Torino, trascinando il corpo per oltre 300 metri. L’uomo, incensurato, disse di non essersi accorto di nulla.Continua a leggere

Vicenza - rapinatore tira fuori dall’auto una donna poi la travolge e la Uccise : Un uomo ha tirato fuori con la forza da una Mercedes una donna per rubarle l’auto. Poi, dopo averla scaraventata a terra l’ha investita uccidendola. È tutto avvenuto a Noventa Vicentina (Vicenza). Il rapinatore è riuscito a fuggire su un altra auto guidata da un complice. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'articolo Vicenza, rapinatore tira fuori dall’auto una donna poi la travolge e la uccise proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova - Uccise la compagna : condannato con l'attenuante della "delusione". Il legale della donna : "Torna il delitto d'onore" : Il pm aveva chiesto 30 anni, il giudice applica gli sconti di pena per l'attenuante e il rito abbreviato e lo condanna a 16 anni: "Era disperato"

Palermo : omicidio dell'Acquasanta - sconto di pena per donna che Uccise il vicino : Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - sconto di pena, in appello, per Alessandra Ballarò, la giovane palermitana di 21 anni accusata di avere ucciso il 7 ottobre 2017 il vicino di casa e ferito gravemente il fratello di quest'ultimo. Oggi la seconda sezione della corte d'assise d'appello di Palermo ha cond

Rimini : Uccise donna in preda a 'tempesta emotiva' - pena dimezzata : Accadde il 6 ottobre del 2016, Michele Castaldo operaio siciliano, adesso di 57 anni, strangolò a mani nude la donna con cui si frequentava da circa un mese in un appartamento di Riccione, Olga Matei, commessa moldava, in preda ad una cosiddetta "tempesta emotiva". Venne giudicato immediatamente colpevole dal Giudice dell'Udienza Preliminare di Rimini per omicidio aggravato da motivi abietti e futili. La pena inflitta fu di 30 anni. Proprio da ...

