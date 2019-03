Stadio della Roma | l' inchiesta si allarga | indagato anche l' ad di Acea

Stadio della Roma - l’amministratore delegato di Acea indagato per corruzione : È indagato per corruzione l’amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Marcello De Vito, ex presidente M5s dell’assemblea capitolina rinchiuso a Regina Coeli perché accusato di aver intascato tangenti per ‘facilitare’ alcuni progetti di tre costruttori Romani. L’accusa nei confronti di Donnarumma è è legata a due sponsorizzazioni, da ...

Stadio della Roma - indagato anche l'ad di Acea Donnarumma : Si allarga l'inchiesta della procura di Roma sullo Stadio della Roma.L'amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, è stato perquisito e iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta che ha portato nei giorni scorsi all'arresto di Marcello De Vito, ex presidente dell'Assemblea capitolina. L'ipotesi di accusa nei confronti di Donnarumma è di corruzione in relazione a due sponsorizzazioni, da 25 mila euro ...

Stadio della Roma - nel mirino degli investigatori gli incontri “segreti” tra l’imprenditore indagato e l’ad di Eurnova : Le società dei fratelli Toti e la Eurnova di Luca Parnasi. Interessi che si incrociano da sempre, nell’alveo del panorama edile Romano. Anche dopo gli arresti del giugno 2018, quando Parnasi viene arrestato e la Procura di Roma svela il giro di corruzione presente dietro l’affare sullo Stadio dell’As Roma. L’operazione dei carabinieri “Congiunzione astrale”, che ha portato in carcere fra gli altri, l‘ormai ex presidente dell’Assemblea ...

Stadio della Roma. La sindaca Raggi : non si torna al passato : ... dopo le polemiche sull'arresto del presidente dell'assemblea Marcello De Vito e la notizia che Daniele Frongia, assessore allo sport, è indagato per corruzione, nell'inchiesta sulla realizzazione ...

Stadio della Roma : indagato Frongia - fedelissimo di Raggi : Era l’unico dei «Quattro amici al bar» rimasto ancora indenne dalle vicende giudiziarie capitoline. Ma ieri pomeriggio, anche sull’assessore grillino allo Sport, ed ex vicesindaco, Daniele Frongia, si è abbattuta come una «tempesta» la maxi-inchiesta dei carabinieri del Nucleo Investigativo sullo Stadio della Roma calcio. L’ex braccio destro della ...

Stadio della Roma : l'assessore Frongia del M5S è indagato per corruzione : Le inchieste giudiziarie scuotono paurosamente il Campidoglio e la giunta della sindaca Virginia Raggi che, dopo il caso di Marcello De Vito, deve affrontare oggi la notizia che anche l'assessore allo sport, Daniele Frongia, è sotto accusa per corruzione, nell'ambito dell'inchiesta della procura capitolina sulla costruzione del futuro Stadio dell'A.S. Roma. Daniele Frongia indagato per corruzione Daniele Frongia, assessore allo sport della ...