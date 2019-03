Morte Imane Fadil, oggi i risultati sulla radioattività. Sentita ex deputata: “L’hanno uccisa” (Di giovedì 21 marzo 2019) La modella 34enne era una delle testimoni chiave del processo Ruby Ter. Nel suo corpo sono state rinvenute tracce di metalli pesanti "anche cento volte" più alte del normale. Souad Sbai, ex deputata del Popolo della libertà, Sentita in procura: “Sapeva tanto. Probabilmente aveva deciso di fare un passo indietro. E l’hanno uccisa”.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 21 marzo 2019) La modella 34enne era una delle testimoni chiave del processo Ruby Ter. Nel suo corpo sono state rinvenute tracce di metalli pesanti "anche cento volte" più alte del normale. Souad Sbai, exdel Popolo della libertà,in procura: “Sapeva tanto. Probabilmente aveva deciso di fare un passo indietro. E l’hanno uccisa”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

HuffPostItalia : Marco Travaglio su Silvio Berlusconi e la morte di Imane Fadil: 'Come Mussolini con Matteotti, come Andreotti con P… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Giri. “Dopo una serata ad Arcore le dissi di non finire in giri strani” (Emilio fede sulla… - fattoquotidiano : IMANE FADIL Tempi e ritardi. Bisogna seguire queste categorie per comprendere le tappe della sua morte… -