La Festa del libro di Amazon regala un buono da 7 euro acquistando una selezione di libri

La Festa del Libro arriva su Amazon : 7€ in regalo per chi acquista libri cartacei : Ti piace leggere? È il tuo giorno fortunato: da oggi fino alla mezzanotte dell'8 aprile Amazon regala un buono sconto del valore di 7€ a chi acquisterà libri cartacei per un importo minimo di 20€ Ecco come accedere alla promozione, i termini e condizioni dell'offerta e una selezione di libri per approfittarne e ricevere il tuo buono sconto.Continua a leggere

Festa in grande stile per il compleanno di Leone Ferragnez. Quando è il momento della candelina lui reagisce così : Un tripudio di palloncini colorati, festoni e piccoli amici. La Festa per il primo compleanno di Leone, il figlio di papà Fedez e mamma Chiara Ferragni, è in grande stile. Quando è il momento di spegnere la candelina, piantata sulla torta azzurra con tanto di riproduzione del volto del piccolo in pasta di zucchero, qualcosa non va per il verso giusto. Leone rigurgita direttamente sul dolce e sembra dire: “invecchiare fa ...

Emma Marrone : il messaggio speciale per la Festa del papà : Emma Marrone ringrazia il padre nel giorno della festa del papà Emma Marrone, come ben sappiamo, è molto legata alla famiglia e in modo speciale al papà Rosario da cui ha ereditato l’amore per la musica. Nonostante il grande successo ottenuto, tutt’oggi la cantante salentina collabora con il padre, che ogni volta che può la […] L'articolo Emma Marrone: il messaggio speciale per la festa del papà proviene da Gossip e Tv.

MotoGp – Rivola duro sul ‘caso Dovizioso’ - l’Ad dell’Aprilia guasta la Festa alla Ducati : “impossibile non si siano accorti che è irregolare” : Massimo Rivola protesta contro l’ormai famoso forcellone posteriore della Ducati di Andrea Dovizioso: le dure dichiarazioni dell’Ad dell’Aprilia Racing Il forcellone posteriore della moto di Andrea Dovizioso fa ancora discutere. In attesa della decisione della Corte d’Appello della Fim a Ginevra, che toglierà ogni dubbio sulla vittoria del pilota di Forlì in Qatar, Massimo Rivola ha parlato in un’intervista a ...

Festa del papà - bufera per la campagna «Io comunque preferisco la mamma» della Feltrinelli : Sui social si scatena l'ironia Eurostat, il gender gap nella scienza è ancora una realtà. Ma qualcosa sta cambiando Perché le ragazze vanno meglio a scuola ma perdono il vantaggio sul lavoro?

Festa del papà - la dolce dedica di Marc Marquez all’amato genitore sui social : Marc Marquez celebra la Festa del papà sui social con una dolce dedica ed una foto accanto all’amato genitore Anche i campioni del mondo celebrano la Festa del papà. Marc Marquez infatti ha postato sui social una dolce foto in cui è immortalato accanto al padre, a didascalia della quale ha scritto: “felice giorno a tutti i papà e specialmente al mio. Ti amo molto”. L'articolo Festa del papà, la dolce dedica di Marc ...

'Festa del papà' - l'editore Feltrinelli : 'Contro ogni forma di discriminazione' : A seguito delle polemiche suscitate dalla campagna di marketing dell'editore Feltrinelli, relative al messaggio contenuto in uno slogan pubblicitario apparso nelle scorse ore nei negozi e in Rete, il colosso editoriale ha inviato a questa redazione un suo messaggio di scuse riferendo che "Siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione e siamo attenti alla sensibilità dei nostri Clienti. Per queste ragioni, stiamo intervenendo facendo ...

Chiara Ferragni e Fedez - la Festa per il primo compleanno del figlio Leone : «Hai reso la nostra vita migliore della fantasia» : Come da tradizione "Ferragnez" i festeggiamenti per il primo compleanno di Leone sono iniziati già da qualche giorno. Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni ha compiuto un anno nel...

Festa del Papà - tutte le foto dei vip con gli auguri. Da Gassman a Fedez : Laura Pausin i rende omaggio all'uomo che più di tutti l'ha aiutata a entrare nel mondo della musica insegnandole a cantare, ma anche accompagnandola ai provini. Sui social mostra una foto di quando ...

Festa del papà – Il messaggio di Federica Nargi per Alessandro Matri è commovente : “ti guardo e rimango sempre più innamorata” [FOTO] : Il messaggio speciale di Federica Nargi per Alessandro Matri nel giorno della Festa del papà Federica Nargi e Alessandro Matri sono una delle coppie più amate d’Italia. Solo pochi giorni fa, la bella ex velina ha dato luce alla sua secondogenita, la piccola Beatrice, che ha portato gioia e amore. Un regalo speciale per Alessandro Matri, che oggi dunque celebra la Festa del papà con un sapore ancor più dolce. E’ proprio per ...

Il figlio di Marco Biagi : "Quella sera lo aspettavo a casa per la Festa del papà" : "Il 19 marzo del 2002 era un martedì, la sera che uccisero mio padre ero in casa, con mia madre e mio fratello Francesco. Mio babbo mi aveva accompagnato, quella mattina, sui viali, a Bologna, al ritrovo con i compagni di scuola, perché facevo una gita di classe a Mantova". Il figlio di Marco Biagi, Lorenzo, 30 anni, ha raccontato a Adnkronos il ricordo del tragico giorno di 17 anni fa in cui le Nuove Br uccisero il giuslavorista a ...

Festa del PAPÀ - 19 MARZO 2019/ Chef Rubio 'Auguri a quelli in fondo al mare' : FESTA del PAPÀ, oggi 19 MARZO 2019. Gli auguri dello Chef Rubio: "Auguri a tutti i PAPÀ che stanno in fondo al mare e che non ce l'hanno fatta"