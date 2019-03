Uccidete Ilaria Alpi e Miran Hrovatin | speciale Chi l' ha Visto? a 25 anni dalla scomparsa

blogo

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Un appuntamentocon Chi l'ha? di giovedì per indagare ancora sull'omicidio dei due giornalisti Rai.Era il 20 marzo 1994 quando arrivò la notizia della morte della giornalista del Tg3e del suo operatorein un assalto armato per le strade di Mogadiscio, in Somalia. Erano glicaldi delle missioni italiane in Somalia e quell'omicidio è sempre rimasto senza mandanti e senza spiegazioni, nascosto da una cortina di fumo fatta di depistaggi e false testimonianze. 25dopo scende in campo anche Chi l'ha? con una puntatain onda giovedì 21 marzo 2019, collocazione insolita per il programma di Rai 3 che così raddoppia, in sequenza, le sue prime serate. Chi l'ha?, le anticipazioni dellosuFederica Sciarelli e la sua squadra ripartono da documenti e testimonianze inedite per ...

