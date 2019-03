spettacoli.tiscali

(Di mercoledì 20 marzo 2019) "Spesso ho pensato: stanno sempre al telefono. Ho giudicato in modo superficiale la generazione dei ventenni di oggi. Questo film nasce proprio da un desiderio di ascolto e comprensione dei giovani". ...

DeniseTantucci : RT @cinematografoIT: #Likemeback, please 'Film che nasce da un desiderio di ascolto e comprensione dei giovani”, dice Leonardo Guerra #Serà… - Graficnovel : RT @cinematografoIT: #Likemeback, please 'Film che nasce da un desiderio di ascolto e comprensione dei giovani”, dice Leonardo Guerra #Serà… - cinematografoIT : #Likemeback, please 'Film che nasce da un desiderio di ascolto e comprensione dei giovani”, dice Leonardo Guerra… -