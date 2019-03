Le Iene | L' hacker di Sarti era interno ai 5 stelle Lei smentisce

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il caso nato dalle foto intime di Giuliafinite online tormenta il M5S, dopo che l'ex consigliere regionale emiliano Giovanni Favia - tra i primi espulsi via blog - ha parlato di "vendetta politica interna". La deputata sarebbe stata spiata e colpita perché legata a lui.Favia chiama in ballo Max Bugani - ras cinquedi Bologna, socio dell'Associazione Rousseau e vicino a Luigi Di Maio - che avrebbe anche ispirato l'aggio delle mail di parlamentari M5S nel 2013 per controllarli. Su quest'ultimo aspetto 'Le' danno voce a un ex deputato M5S (coperto da anonimato) secondo cui "l'indagine su chi avesseato gli account si fermò quando si accorsero che il lavoro di accesso fu fatto da pc della Camera". A dirglielo sarebbe stato il deputato - al secondo mandato - Stefano Vignaroli. Che peròtutto."Per evitare che si alimentino ...

G_Perrons : RT @ConteZero76: Ah bene, quindi gli 'hacker del PD' che nel 2013 pubblicarono le mail della Sarti (filmini ed immagini osé incluse) alla f… - MaxVerdi2 : RT @Miti_Vigliero: Le Iene scoprono che gli “Hacker del PD” erano “del M5S” (e lavoravano alla Camera) - mbbelluco : RT @ConteZero76: Ah bene, quindi gli 'hacker del PD' che nel 2013 pubblicarono le mail della Sarti (filmini ed immagini osé incluse) alla f… -