Roma | Manolas è già a Trigoria | palestra e fisioterapia Pellegrini dall' Under 21

Roma-Empoli - la probabile formazione giallorossa : Manolas out - dubbio Schick per Ranieri : Roma-Empoli è l'ultimo match in programma lunedì 11 marzo per la ventisettesima giornata di Serie A. Claudio Ranieri debutterà sulla panchina giallorossa con importanti problemi di formazione, dovuti alle tante assenze da gestire, tra squalificati e infortunati. Un match che in ogni caso la Roma dovrà vincere a tutti i costi, non solo per cancellare i ko nel derby e in Champions League, ma anche perché un mancato successo allontanerebbe la ...

Infortunio Manolas - si ferma il difensore della Roma : i tempi di recupero : Infortunio Manolas – Sono ore calde in casa Roma, in particolar modo ribaltone con l’esonero di Di Francesco e l’arrivo di Claudio Ranieri. Nel frattempo arriva una pessima notizia, l’Infortunio del difensore Manolas. Gli accertamenti medici di questa mattina a Villa Stuart hanno evidenziato un problema muscolare, stop di tre settimane, una tegola non indifferente considerando il periodo negativo degli altri ...

Roma - Manolas : 'E' una vergogna - c'è il Var e non è andato a vederlo' : 'Abbiamo fatto una buona gara che ci lascia con l'amaro in bocca. Potevamo fare in 2-3 occasioni il 2-2, ma poi fischiano il rigore e non danno a noi un rigore netto. È una vergogna che l'arbitro non ...

Roma - Florenzi inconsolabile. De Rossi : "Su Schick era rigore". E Manolas attacca : La Roma saluta la Champions nella maniera più amara possibile, eliminata dal calcio di rigore segnato da Telles al 117' . A fine partita Alessandro Florenzi non si dà pace: il numero 24 giallorosso, ...

Roma - Manolas : 'Serve la gara perfetta. Difesa a tre per dare equilibrio' : Il difensore della Roma Kostas Manolas parla a Sky Sport prima della sfida con il Porto: 'Dobbiamo avere l'atteggiamento dell'andata, dove abbiamo fatto la gara perfetta: serve la stessa determinazione per passare il turno. Difesa a tre? Di Francesco ...

Porto Roma - probabili formazioni ottavi di Champions League : Manolas ok - Pastore out : arrivato il giorno del giudizio. Dopo il tracollo nel derby, Di Francesco si gioca il futuro in Portogallo: obbligatorio passare il turno, missione possibile dopo il successo ottenuto nel match di ...

Probabili formazioni Porto Roma/ Diretta tv : torna Manolas - ce la fa Zaniolo? : Probabili formazioni Porto Roma: Diretta tv, le scelte di Sergio Conceiçao e Eusebio Di Francesco per il ritorno degli ottavi della Champions League.