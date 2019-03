Formula1 | Vettel | Noie di gomme Leclerc | Superare Seb? Ha deciso il

Formula1 - Australia : Hamilton - buona la prima - è pole. Vettel è in seconda fila : Il primo acuto di stagione è di Lewis Hamilton, che con la Mercedes conquista la pole del GP di Australia che apre il mondiale 2019, piegando la resistenza del compagno Bottas, 2° e molto pericoloso ...

Formula1 Australia - Vettel resta sereno : "Miglioreremo per la pole" : Non fanno drammi i ferraristi dopo le libere del GP di Melbourne in cui sono stati staccati dalle Mercedes, con Vettel 5° e Leclerc 9° alla fine della seconda sessione. Il tedesco appare tranquillo: "...

Formula1 - Gp Australia : Vettel spero diventare preda : Formula 1 Melbourne - "Meglio preda o cacciatore? Ora siamo tutti prede e cacciatori allo stesso tempo. Speriamo che quando usciremo da qui.

Formula1 Vettel : "Ora tocca alla pista"; Hamilton : "La Ferrari è davanti" : I VIDEO DI GAZZETTA TV corona - Togliere la corona a Lewis Hamilton non sarà facile, ma è anche vero che, a sentire il campione del mondo in carica, la situazione sembra più a favore della rossa: '...

Formula1 Montmelò - ultimo giorno : Vettel torna in azione : Ultima giornata della seconda sessione di test prestagionali di F.1 al Montmelò. In casa Ferrari torna in pista Sebastian Vettel dopo il cambio di programma successivo al suo incidente di martedì, ...

Formula1 Test Montmelò Vettel : "Botto inevitabile : ero come un passeggero" : "Non sappiamo molto più di chiunque altro sull'incidente: stavo entrando nella curva 3, ho sentito che qualcosa non andava sul lato anteriore sinistro della mia monoposto, ma a quel punto c'era nulla ...