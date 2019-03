Arriva il nuovo Pd di Zingaretti"Nel partito deve cambiare tutto" : "Serve un partito nuovo, con un nuovo statuto che dovremo scrivere insieme". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel suo discorso di apertura dell'Assemblea Nazionale del Pd Segui su affaritaliani.it

Da Comet Arrivano i “Risparmi flash” : sconti fino a 600 euro nel nuovo volantino di marzo : Da Comet arrivano i "Risparmi flash": sconti fino a 600 euro nel nuovo volantino di marzo. Curiosi di sapere quali sono gli smartphone in offerta? L'articolo Da Comet arrivano i “Risparmi flash”: sconti fino a 600 euro nel nuovo volantino di marzo proviene da TuttoAndroid.

Fortnite - Arriva un nuovo veicolo : ecco la Girosfera : C'è un nuovo veicolo nel mondo di Fortnite , arrivato insieme all'aggiornamento 8.10, qui tutto quello che c'è da sapere al riguardo, e disponibile nella modalità Battle Royale . Si tratta della Girosfera , una sorta di palla ...

Ufficiali il nuovo titolo e la data d’uscita del film dei Soprano - il prequel della serie Arriva nel 2020 : La data d'uscita del film dei Soprano è diventata finalmente ufficiale: semplicemente intitolato Newark, come la cittadina americana in cui è ambientato, il prequel della serie cult di HBO arriva nelle sale americane il 25 settembre 2020, più di 13 anni dopo la messa in onda del finale in tv negli Stati Uniti. Resta da capire quale sarà la distribuzione del film e se, magari entro la fine del 2020, arriverà anche in Italia, dove la serie fu ...

Allerta Meteo - Arriva un nuovo peggioramento e la protezione civile lancia l’allarme : “attenzione ai venti di burrasca in Sardegna e al Sud” : Allerta Meteo – Una saccatura atlantica sta raggiungendo le regioni occidentali dell’Italia, determinando una nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con primi rinforzi di maestrale sulla Sardegna, in estensione, dalla prossima notte, a gran parte del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Il nuovo album di Selena Gomez sta per Arrivare - stavolta per davvero : Il nuovo album di Selena Gomez sta avendo un travaglio lunghissimo, per via dei problemi di salute della popstar costretta a tornare in riabilitazione lo scorso autunno per un crollo emotivo. Complici le sue precarie condizioni psicologiche e fisiche in conseguenza del lupus di cui soffre e del trapianto di rene subito nel 2017 (sempre causato dalla malattia autoimmune che la affligge), la Gomez ha dovuto mettere da parte per molti mesi il ...

WhatsApp : sulla beta per Android Arriva un nuovo menu per la selezione di emoji e stickers : ... e di un sistema di meno invasivo di inviti ai gruppi , su WhatsApp beta sbarca anche un' ulteriore feature , questa volta inerente il mondo degli stickers e delle emoji. I sempre puntuali e vigili ...

Allegri “Doctor Jekill e Mister Hyde” : hai fregato di nuovo tutti quanti. Ma perché Arrivare a tanto? : “E ancora una volta vi ho fregato“. Avrà forse pensato questo, al fischio finale di Juve-Atletico Madrid, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Eh sì, rischia di essere andata proprio in questo modo. Un film già visto, tra l’altro, da queste parti: la Juve gioca male, Allegri finisce sulla graticola, ma poi stupisce tutti e… zittisce tutti. Alzi la mano chi, dopo la gara d’andata, aveva difeso a spada ...

Real Madrid - Arriva l’ufficialità : Zidane è il nuovo allenatore [LIVE] : Adesso è ufficiale: Zinedine Zidane torna sulla panchina del Real Madrid. Dopo l’indiscrezione di qualche ora fa, con l’incontro nel pomeriggio per mettere il nero su bianco, arriva anche il comunicato del club spagnolo. “Zidane (23/06/1972, Marsiglia) – si legge – è il nuovo allenatore del Real Madrid. Il francese torna al club dove ha fatto la storia come giocatore e come allenatore. Con lui in panchina, la ...

Arriva il nuovo Bimby Tm6 - che ti avverte quando un piatto è cotto a puntino : Vorwerk ha presentato la nuova generazione di Bimby, ossia il robot da cucina più famoso al mondo e il nuovo modello acquista autonomia e intelligenza. Chiamato Bimby Tm6, aggiunge numerose modalità di cottura e può considerarsi a tutti gli effetti più smart visto che, per esempio, può comprendere quando il livello di preparazione ideale di un piatto è stato raggiunto, ma vengono anche introdotte nuove modalità di lavorazione e preparazione del ...

Capitan Chiellini nella storia - Arriva il nuovo record con la Juve! : Giorgio Chiellini si prepara ad entrare di diritto nella storia del club bianconero. Come riportato dalle ultime statistiche, il Capitano juventino timbrerà la presenza numero 500 con la maglia bianconera. Chiellini mette nel mirino Furino, ora distante solamente 28 presente, mentre al centrale difensivo della Juventus mancheranno circa 52 partire per eguagliare la leggenda di […] More

Machin-Juventus - colpo Paratici : Arriva il nuovo Yaya Tourè -VIDEO- : MACHIN JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, la Juventus avrebbe individuato un nuovo colpo ad effetto targato Fabio Paratici. Di fatto, il club bianconero sarebbe pronto a mettere le mani su Josè Machin, centrocampista classe 1996, attualmente in forza al Parma. Classe, prestanza fisica, carisma e margini di miglioramento notevoli. Machin ha catturato tutte le […] More

Paola Turci : 'Il nuovo album è Arrivato come un figlio inatteso' : Dopo L'ultimo ostacolo, il singolo presentato al Festival di Sanremo, arriva il nuovo album Viva da morire. Ce ne parla Paola Turci intervistata da Luca Dondoni sul set del prossimo videoclip.

Arriva anche l’ufficialità : Ranieri è il nuovo allenatore della Roma [FOTO] : Come ampiamente anticipato nella giornata di ieri, è Claudio Ranieri il nuovo allenatore della Roma. E’ Arrivata anche l’ufficialità dell’ex tecnico del Fulham, che torna nella capitale dopo otto anni. Lo comunica la stessa società giallorossa attraverso il profilo ufficiale Twitter. L’allenatore di Testaccio era sbarcato questa mattina all’aeroporto di Ciampino ed è già pronto a dirigere la squadra in vista ...