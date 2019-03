Andrea Crippa | il leghista che sta costruendo l' internazionale sovranista | presto vice di

Salvini punta su giovani e territorio Andrea Crippa sarà vicesegretario : L'obiettivo è occuparsi dei territori. Anche perché Matteo Salvini vuole mandare definitivamente in soffitta la vecchia “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania” a favore della “Lega per Salvini premier”, accompagnando la transizione verso il nuovo partito e costituendo gli “anticorpi” e fare pulizia interna, per evitare insomma qualsiasi possibile commistione con chi ...

Matteo Salvini lancia Andrea Crippa; giovane e rampante - le mani sulla Lega del futuro : Una nuova onda verde nella Lega. Non vuole ripetere gli errori di Silvio Berlusconi, il segretario Matteo Salvini, e così in via Bellerio si sta già lavorando al ricambio generazionale che da qui a qualche anno dovrà portare alla ribalta nuovi, giovani protagonisti. È un po' un classico leghista, vi