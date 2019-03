Pallanuoto | Champions League 2019 | manca Figlioli | cade l’AN Brescia a Mosca La Dinamo

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019)la stella e non si accende la squadra. Una sconfitta che non fa troppo male, ma che comunque arriva in un brutto momento (subito dopo quella nella finale di Coppa Italia dalla Pro Recco). L’ANin: privi di Pietroi ragazzi di coach Sandro Bovo perdono per 10-6 con lain un match giocato davvero male. Da segnalare comunque la posizione ancora comoda in classifica nel girone per i lombardi: +7 punti sulla quinta posizione, Final Eight di Hannover che sembra essere assicurata. Problemi però arrivano in chiave seconda piazza, con il Barceloneta e il Ferencvaros che sono vicinissimi.10-6 (3-3, 1-2, 2-1, 4-0): Ivanov, Lazarev 1, Koptsev, Suchkov, Latypov 1, D. Pijetlovic, Bychkov 1, Nagaev 1 (rig.), Subotic 4, Kholod 1, Lisunov 1, Shepelev, Kostrov. All. assente Zakirov: Del ...

DeddyFondelli : ??CHAMPIONS LEAGUE?? . C’mon MASTINI???? . Ore 20:30 . BPM vs MLADOST . Piscine Manara (Busto Arsizio) .… - LucaPicafizz : RT @prorecco: #ReccoBarceloneta: le reti della decima vittoria biancoceleste in Champions su @SkySport! ?? #BornToBeAChampion ?? ? https:… - SiccardiCarlo : RT @prorecco: #ReccoBarceloneta: le reti della decima vittoria biancoceleste in Champions su @SkySport! ?? #BornToBeAChampion ?? ? https:… -