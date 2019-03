Auto europea in panne Gli Usa fanno causa a Vw

Auto - Jaguar I-Pace eletta ”European Car of the Year 2019” : Nuovo riconoscimento per Jaguar I-Pace agli European Car of the Year Awards 2019 La Jaguar I-Pace è stata eletta “Auto dell’Anno” agli European Car of the Year Awards 2019. Questa è la prima volta che una Jaguar ottiene questo ambito riconoscimento. La giuria dell’European Car of the Year comprende 60 giornalisti dell’Auto provenienti da 23 paesi. Il premio è un riconoscimento ad alcuni aspetti fondamentali delle Auto come l’innovazione ...

Finanziamenti Auto - Bnp Paribas e Crif lanciano una piattaforma europea per la gestione dei crediti : Circa 7 mila concessionarie di 14 Paesi europei avranno a disposizione una nuova piattaforma in grado di gestire i processi di gestione dei Finanziamenti per l'acquisto di auto. A lanciare il nuovo prodotto sono la società di credito al consumo Bnp Paribas Personal Finance, meglio nota in Italia per la rete Findomestic, e l'azienda di informazioni creditizie Crif.In Italia si chiama Sonar. La piattaforma, sviluppata sulla base della ...

Verso una Direttiva Europea per il diritto d'Autore : ... ci sono poi quelle opere che compongono il corpus di biblioteche, archivi e collezioni, che lavorano in un sistema di gestione delle licenze eccessivamente complesso e non adeguato al mondo digitale,...

Autoconsumo e comunità energetiche : “Il governo recepisca subito la direttiva europea” : Le associazioni Anev, Greenpeace, ITALIA SOLARE, Legambiente, Kyoto Club e WWF, hanno inviato una lettera al ministro dello Sviluppo economico Luigi di Maio per chiedere “l’immediato recepimento delle norme in materia di Autoconsumo e comunità energetiche della direttiva 2001/2018/UE sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, e nello specifico degli articoli 21 e 22.” A differenza di altri Paesi europei in Italia, si spiega in una nota, ...