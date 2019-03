Gli studenti di tutto il mondo in sciopero contro il cambiamento climatico

Da Milano a Roma - da Torino a Napoli : miGliaia di studenti in piazza per la battaGlia per il clima : Da Milano a Taranto, da Roma a Napoli, da Venezia a Torino. migliaia di giovani hanno invaso le strade italiane aderendo al 'Global Strike for future'. Una protesta di massa che tocca tutti i continenti e coinvolge centinaia di migliaia di ragazzi, con un'unica richiesta: interventi concreti, subito, per bloccare il riscaldamento globale e garantire un futuro alle donne e agli uomini di domani.Venezia. Venezia è stata invasa stamane dagli ...

TPI intervista Gli studenti che marciano per il clima : 'Greta ci ha convinto perché non ha colore politico' : I ragazzi hanno pensato di non dover per forza avere delle opinioni già costituite per decidere cosa vogliono a riguardo, devono solo pensare alla loro vita, al loro mondo, alla città in cui vivono, ...

Global Strike For Future - miGliaia di studenti in piazza per lo sciopero per il clima : “Siamo qui perché voGliamo un futuro” : Sono in migliaia gli studenti che questa mattina hanno riempito le piazze di tutta Italia per il Global Strike For Future, lo sciopero generale per il Pianeta lanciato dalla 16enne Greta Thunberg diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Da Milano a Roma, da Firenze a Bari, Palermo e Bologna,”questa -dicono i giovani- è una piazza di giovani, di persone e non c’è nessun partito che può rappresentare le ...

In piazza per il clima : Gli studenti di tutto il mondo rispondono all'appello di Greta : Dagli Stati Uniti all'Africa, dall'India alla Turchia all'Italia. Gli adolescenti di tutto il mondo hanno risposto all'appello di Greta, la sedicenne svedese che ha trasformato la sua protesta nel più grande sciopero mai organizzato dagli studenti: il 'Global Strike for future'. Una protesta di massa che tocca tutti i continenti e coinvolge centinaia di migliaia di ragazzi, con un'unica richiesta: interventi concreti, subito, per bloccare ...