Francia | blitz a casa di chi aiuta migranti al confine | “Portati via in manette e

(Di venerdì 15 marzo 2019) Contadini, insegnanti, guide alpine, pensionati. Sono queste le persone che tra il 2016 e il 2017 si sono unite nel collettivo “Roya Citoyenne” per sostenere il passaggio dei, spesso minori, che si trovavano già in territorio francese, a pochi chilometri della frontiera di Ventimiglia, separati dal resto delladalle strade e dai sentieri della Val Roja, tanto pericolosi quanto militarizzati. Mercoledì, pochi minuti prima dell’alba, diverse pattuglie di agenti della gendarmerie, in tenuta anti-sommossa, hanno fatto irruzione nelle abitazioni di sette di loro. Sintomo di come continuino, in, le operazioni di controllo su persone e associazioni impegnate nella difesa dei diritti deiche arrivano dall’Italia. Dopo più di 24 ore di fermo, sono stati rilasciati tutti e sette senza alcun capo di imputazione.Un aiuto, quello di alcuni abitanti della Val ...

