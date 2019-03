calciomercato

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il Napoli perde 3-1 contro il Salisburgo, ma è comunque ai quarti di finale di Europa League. Cosìnel post-partita ha parlato a Sky Sport: 'Rivedere iltempo? No, ride, ndr,. L'obiettivo era quello di non farci schiacciare all'inizio, tant'è he abbiamo fatto molto bene segnando subito. Ma non dobbiamo rivedere niente, ora ...

ateneodance : RT @cmdotcom: #Ancelotti: 'Il calo ci sta, ecco le condizioni di #Insigne. Guai a mollare, il secondo posto in Serie A non è certo…' https:… - cmdotcom : #Ancelotti: 'Il calo ci sta, ecco le condizioni di #Insigne. Guai a mollare, il secondo posto in Serie A non è cert… - SiamoPartenopei : Ancelotti: 'Qualificazione chiusa dopo il gol di Milik, il calo ci sta. Ecco le condizioni di Insigne e Chiriches.… -