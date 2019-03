Sciopero 15 marzo a scuola o in piazza? Tutte le informazioni sul global

Venerdì 15 marzo Sciopero per il clima : in 1.325 città del mondo - 140 solo in Italia : Roma 13 marzo 2019 - Venerdì 15 marzo 2019 i giovani, e non solo loro, scendono in piazza per il clima . Seguendo l'esempio di Greta Thunberg , la giovanissima attivista svedese che dal 20 agosto ...

15 marzo 2019 : è Sciopero mondiale per il clima : Gli studenti di tutto il mondo hanno rccolto l'appello di Greta e hanno deciso di replicarne la protesta, manifestando con le stesse modalità sotto il nome di " FridaysForFuture ". Ed è proprio a ...

Adoc aderisce allo Sciopero del 15 marzo contro il cambiamento climatico : ... a noi, alle generazioni future.' L'Adoc, già membro aderente di ASVIS, ha recentemente firmato un accordo con A Plastic Planet, associazione internazionale che opera in tutto il mondo per eliminare ...

Da hashtag a Movimento - lo Sciopero del 15 marzo segna la nascita di "Futuro Verde" : Un Movimento nato dal web e organizzato tramite WhatsApp: questo è #fridayforfuture scintilla che ha portato gli studenti...

Global Strike for Future : i giovani di Coldiretti in piazza il 15 Marzo per lo Sciopero globale : I giovani agricoltori della Coldiretti guidati dal presidente nazionale Veronica Barbati lasciano le campagne dalle diverse regioni per scendere in piazza per lo sciopero Globale per il clima, aderendo alla mobilitazione Globale che nasce dalle proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg. L’appuntamento con il Global Strike for Future, per contrastare i cambiamenti climatici che mettono in pericolo il futuro dell’umanità, è per ...

FRIDAYS FOR FUTURE : SAN SEVERO ADERISCE ALLO Sciopero GLOBALE PER IL CLIMA DEL 15 MARZO : Il fine è chiedere ai governi di tutto il mondo un impegno reale e concreto per contrastare l'emergenza CLIMAtica, nel rispetto degli accordi di Parigi della Cop21. L'ultimo rapporto IPCC delle ...

Scuola - lezioni a rischio martedì 12 marzo per lo Sciopero dei docenti contro il precariato : sciopero di docenti e personale ATA domani, martedì 12 marzo: le lezioni potrebbero essere a rischio in tutta Italia per la protesta indetta dai sindacati FLCGIL, Cisl e UIL contro il precariato del comparto Scuola. Si tratta del secondo sciopero del mese di marzo, che precede quello degli studenti contro i cambiamenti climatici in programma venerdì 15 marzo.Continua a leggere

Clima - l’appello di Greta Thunberg : il 15 marzo “Sciopero nelle scuole” : Greta Thunberg ha lanciato un appello per chiedere azioni contro i cambiamenti Climatici. Il 15 marzo, ha scritto su Twitter, “lo sciopero nelle scuole continua, in 957 luoghi in 82 Paesi. Abbiamo bisogno di tutti. Passaparola!“. La 16enne svedese è diventata simbolo della lotta al global warming: spera di far scendere in piazza decine di migliaia di giovani per i “Friday for Future” L'articolo Clima, l’appello di ...

CAMBIAMENTI CLIMATICI / il 15 marzo Sciopero globale per il clima - gli studenti in piazza : I ragazzi di tutto il mondo non andranno a scuola o all'università venerdì 15 marzo. Scioperi e manifestazioni in piazza, senza bandiere, per far sentire la propria voce, soprattutto ai capi di stato e di governo a cui ...

Sciopero Mondiale per il Futuro – 15 Marzo 2019 : Il 15 Marzo 2019 vi sarà lo Sciopero Mondiale per il Futuro, per fare appello per una politica climatica più ambiziosa a livello globale, europeo e nazionale. Gli scienziati ci hanno già dato diversi campanelli di allarme, (IPCC) Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, prevede che, se continuiamo al ritmo attuale e superiamo di 1,5°C l’aumento di temperatura media globale rispetto al periodo pre-industriale, vari feedback ...

8 Marzo : è Sciopero transfemminista globale! La cronaca dalle piazze : Una violenza simboleggiata non soltanto da quelle che sono le molestie sui luoghi di lavoro e nelle strade, ma anche da un rapporto sociale all'interno dell'economia da sempre e continuamente fondato ...

8 marzo : donne in Sciopero in Belgio - più diritti anche in Ue : "C' un aumento di 'uomini forti' nella politica mondiale, ma anche in Europa - avverte -, e con le prossime elezioni temiamo che l'ascesa dei partiti di destra cambier le dinamiche progressiste in Ue"...

8 marzo - da Milano a Napoli : Sciopero femminista di Non una di meno. Dipendente Atm aggredita da un uomo : Per il terzo anno di seguito Non una di meno ha organizzato, in occasione dell’8 marzo, uno sciopero femminista transnazionale in tutte le piazze d’Italia. La manifestazione, che l’anno scorso ha coinvolto circa settanta città italiane e più di settanta paesi nel mondo, ha come obiettivo quello di parlare innanzitutto della violenza di genere: “Femminicidi. Stupri”, si legge nell’appello che ha accompagnato ...

Sciopero 8 marzo 2019 : ultime notizie - orari e fasce garantite | : Giornata di mobilitazione nelle città, con agitazioni promosse dai sindacati che riguarderanno molti settori. Colpiti in particolare i trasporti. LIVEBLOG