Ranieri con la Roma fino a giugno Pallotta | “Voglio posto in Champions”

Roma - Ranieri torna a casa : mazzo di fiori alla moglie e cena con lo staff : Una lunga giornata per Claudio Ranieri , cominciata questa mattina con l'arrivo a Roma e terminata a notte fonda a casa . Il neo tecnico giallorosso è carico e pronto a sfidare le pretendenti al ...

La Roma ufficializza Ranieri. Pallotta : 'Con lui arriveremo in Champions' : 'Claudio non è solo un tifoso della Roma, nato e cresciuto nella Capitale, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio', ha dichiarato Francesco Totti . 'Ora abbiamo bisogno di mani ...

Gattuso - contento per ritorno Ranieri : "Ha vinto un campionato con il Leicester facendo un miracolo sportivo, da più di 30 anni allena in giro per il mondo, anche in Inghilterra, Spagna e Francia, ha una grande conoscenza e, anche se è ...

Ufficiale : Roma - ecco Ranieri. Monchi : rescissione consensuale : Roma - Claudio Ranieri è arrivato a Roma da Londra, Monchi in uscita. Il giorno dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco successivo alla sconfitta nel derby e all'eliminazione in Champions League , in ...

Roma - cominciato il dopo Di Francesco : i dettagli del contratto firmato da Ranieri : L’ex Fulham ha accettato immediatamente la proposta della Roma, prendendo il posto dell’esonerato Di Francesco Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma, in attesa dell’annuncio che attribuisca i crismi dell’ufficialità all’operazione. Accordo raggiunto in pochissimo tempo tra le parti, con l’ex Leicester che ha firmato quasi in bianco, un segnale che conferma il suo legame con l’ambiente ...

Roma - Ranieri è arrivato in città : adesso la firma sul contratto e nel pomeriggio il primo allenamento : Il nuovo allenatore della Roma è arrivato questa mattina nella Capitale, nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento Claudio Ranieri è atterrato a Roma, all’aeroporto di Ciampino con un volo privato da Londra insieme alla moglie, per dirigersi poi negli uffici del club giallorosso per la firma e l’ufficializzazione. Per l’ora di pranzo previsto l’arrivo a Trigoria dove dirigerà l’allenamento del pomeriggio in ...

La Roma cambia volto con Ranieri : riprodurrà il modulo vincente del suo Leicester? Ecco come sarebbe l'11 : La Roma passerà nelle mani di Claudio Ranieri dopo la gestione Di Francesco ricca di alti e bassi, culminata con la debacle col Porto La Roma nella giornata di ieri ha deciso di esonerare Eusebio Di ...

Di Francesco-Ranieri - i numeri a confronto : E’ stato deciso il ribaltone in casa Roma con l’esonero di Eusebio Di Francesco e l’arrivo di Claudio Ranieri, ecco il confronto tra i due allenatori. Ranieri ha già guidato la Roma per un anno, cinque mesi e 22 giorni, mentre l’incarico di Di Francesco si è fermato ad un anno otto mesi e 27 giorni, Claudio Ranieri ha occupato la panchina giallorossa per 84 partite, di cui 47 vinte, 16 pareggiate e 21 perse, ...

Ranieri atteso a Roma : i dettagli del contratto : E’ arrivata nel pomeriggio la decisione della Roma di esonerare Eusebio Di Francesco. Vicinissimo il ritorno di Claudio Ranieri, che aveva lasciato i giallorossi nel 2011. L’ex Fulham è atteso domani nella capitale, mancano solo i dettagli. Il tecnico autore dell’impresa con il Leicester dovrebbe firmare un contratto di tre mesi. Fino a fine stagione dunque, intanto, in attesa di capire come andranno a finire le cose da ...

Di Francesco esonerato - riecco Ranieri a Roma : tre mesi di contratto : Via Eusebio Di Francesco, riecco Claudio Ranieri per salvare il salvabile e centrare il quarto posto in campionato. Dopo l'addio all'Europa la Roma cambia esonerando l'uomo che ha...