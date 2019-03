Paolo Ruggirello | il business delle coop sociali gestito dal politico Pd arrestato

Mafia - arrestato Paolo Ruggirello - ex deputato regionale di centrodestra - ora al PD : La Procura distrettuale anti Mafia di Palermo ha fatto arrestare Paolo Ruggirello , ex deputato regionale , che nel corso della sua carriera politica ha cambiato più volte casacca, passando dai socialisti al movimento per le autonomie e il centrodestra , prima di approdare, quattro anni fa, tra i Dem di area renziana. Si era anche candidato al Senato l'anno scorso, ma non è stato eletto. Con lui in carcere oggi sono finite altre 24 persone ...

Arrestato a Trapani Paolo Ruggirello - ex deputato regionale Pd : "Si offriva come punto di riferimento ai mafiosi" : Sono 25 le persone arrestate nell'operazione antimafia condotta nella mattinata del 5 marzo a Trapani. Tra loro un ex deputato della Regione Sicilia: si tratta di Paolo Ruggirello, in passato di centrodestra ma entrato nel Pd nel 2015. È accusato di associazione mafiosa. Arrestata anche l'ex assessore comunale di Trapani Ivana Inferrera, indagata per voto di scambio politico-mafioso.Secondo gli inquirenti, i due politici si "offrivano" ai ...