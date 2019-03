Cadavere murato scoperto in Brianza | mandante | la ex abbandonata

Lui la lascia - lei lo fa uccidere : Cadavere murato in un pozzo per sei anni : Un omicidio passionale autorizzato dal mandamento dei Cammarata di Riesi, Caltanissetta. Scoperto sei anni dopo grazie alle dichiarazioni di un pentito che aveva preso parte al delitto. Il corpo della vittima, Lamaj Astrit, 42 anni, un albanese che viveva a Genova ed è stato ucciso il 15 gennaio 2013, è rimasto per tutti questi anni murato in un po...

Milano - risolto il giallo del Cadavere murato a Senago : una 64enne la mandante del delitto : Un caso di lupara bianca che nasconde anche un movente passionale. È questa la svolta, per certi versi sorprendente, dell'inchiesta relativa alla scomparsa di Lamaj Astrid. Il corpo di quest'ultimo è stato ritrovato lo scorso 15 gennaio a Senago, nell’hinterland milanese. Durante i lavori di ristrutturazione della dependance di un residence di lusso, la Villa degli Occhi, gli operai hanno scoperto in un’intercapedine di una parete i resti di un ...

Cadavere murato a Monza - quattro fermi : Sono quattro italiani in stato di fermo, accusati di aver ucciso e murato in una cavità, nascosta da una parete, Lamaj Astrid, albanese scomparso da Genova nel gennaio 2013 e il cui corpo è stato trovato il 15 gennaio 2019 in un appartamento a Senago (Monza). I quattro sono stati individuati grazie a un'indagine dei carabinieri coordinati dalla Procura di Monza e fermati a Muggiò (Monza), Enna e Genova.Le indagini hanno ...

Cadavere murato - 4 fermi in più città : 11.00 Quattro italiani sono stati fermati con l'accusa di aver ucciso e murato in una cavità nascosta da una parete Lamaj Astrit, cittadino albanese scomparso da Genova nel gennaio 2013 e il cui corpo è stato trovato il 15 gennaio 2019 in un appartamento in ristrutturazione a Senago (Monza). I quattro sono stati individuati grazie a un'indagine dei Carabinieri con la la Procura di Monza, e fermati a Muggiò (Monza), Enna e Genova. Assolutamente ...

Cadavere murato in villa - i carabinieri fermano quattro persone : quattro italiani sono stati fermati con l'accusa di aver ucciso e murato in una cavità nascosta da una parete Lamaj Astrid, albanese scomparso da Genova nel gennaio 2013 e il cui corpo è stato trovato ...

Quattro persone sono state fermate per il Cadavere murato a Senago : Quattro persone sono state fermate per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Astrit Lamaj, il cittadino albanese scomparso nel gennaio 2013 e rinvenuto il 15 gennaio 2019 murato in una villa di Senago, in provincia di Monza (il cui proprietario è risultato assolutamente estraneo ai fatti). I Quattro fermati, individuati grazie a un'indagine dei carabinieri coordinati dalla Procura di Monza e fermati a Muggiò, Enna e Genova, ...

Fermati in 4 per il Cadavere dell'albanese trovato murato a Senago : Roma, 8 mar., askanews, - Quattro italiani sono stati Fermati dai carabinieri con l'accusa, in concorso tra loro, di omicidio ed occultamento di cadavere dell'albanese Lamaj Astrit, scomparso nel ...

Milano - Cadavere trovato murato in una villa a Senago : 4 arresti : Era scomparso nel gennaio 2013 ed è stato ritrovato il 15 gennaio 2019, gettato in un pozzo adiacente un appartamento in ristrutturazione a Senago, in provincia di Milano. Il corpo di Lamaj Astrit, cittadino albanese, è stato murato in una villa di Senago, in provincia di Monza e il proprietario dell’edificio è risultato assolutamente estraneo ai fatti. I carabinieri dei nuclei investigativi di Monza e Caltanissetta a Muggiò (Monza), Enna ...

Monza - Cadavere murato in una villa a Senago : 4 arresti. Il corpo di un cittadino albanese scomparso nel 2013 : Era scomparso nel gennaio 2013 ed è stato ritrovato il 15 gennaio 2019, gettato in un pozzo adiacente un appartamento in ristrutturazione a Senago (Milano). Il corpo di Lamaj Astrit, cittadino albanese, è stato murato in una villa di Senago, in provincia di Monza e il proprietario dell’edificio è risultato assolutamente estraneo ai fatti. I carabinieri dei nuclei investigativi di Monza e Caltanissetta a Muggiò (Monza), Enna e Genova, hanno ...

Milano - Cadavere dell'albanese trovato murato a Senago : 4 fermi : Roma, 8 mar., askanews, - Quattro italiani sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa, in concorso tra loro, di omicidio ed occultamento di cadavere dell'albanese Lamaj Astrit, scomparso nel ...

Senago - 4 fermi per il Cadavere murato : Quattro persone sono state fermate dai carabinieri con l'accusa di omicidio ed occultamento di cadavere di Astrit Lamaj, il cittadino albanese scomparso nel gennaio 2013 e rinvenuto il 15 gennaio 2019 murato in una villa di Senago Segui su affaritaliani.it

Cadavere murato in una casa a Senago : forse uomo scomparso a Genova : Il Cadavere di un uomo è stato trovato murato in una casa a Senago in provincia di Milano. forse si tratta di un uomo albanese scomparso da Genova.

Forse di un pregiudicato albanese il Cadavere ritrovato murato a Senago : Milano, 17 gen., askanews, - Potrebbe essere quello di un pregiudicato albanese scomparso da Genova circa cinque anni fa, il cadavere ossificato scoperto durante i lavori di ristrutturazione in un ...

Cadavere di uomo murato in una villa : Milano Un residence di lusso ai confini del parco delle Groane, una villetta del complesso al pianterreno in piena fase di ristrutturazione, immersa nell'area verde 'Oasi degli Occhi', in via XXV ...