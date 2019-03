Tav | domani le madamin tornano in piazza a Torino per dire sì a realizzazione opera

agenzianova

(Di venerdì 8 marzo 2019) Questo continuo rinviare per prendere tempo sulla questione Tav non è uno spettacolo dignitoso per noi italiani agli occhi del mondo - scrivono le donne in arancione in una nota - . La Tav non è il ...

comilara : #TAV, basta rinvii! È ora di decidere, il #governo non può più perdere tempo e prendere in giro gli italiani! Doman… - sergioragone : RT @pleporace: Non abbiamo certezza per i bandi #Tav ma state certi che domani si presenta il libro #Euapiedi a #Potenza. Un tempo si dice… - pleporace : Non abbiamo certezza per i bandi #Tav ma state certi che domani si presenta il libro #Euapiedi a #Potenza. Un temp… -