La forza delle donne | una battaglia per i diritti che riguarda tutti noi 

La Corea del Nord riattiva sito missilistico. Gli Usa : possibile un rafforzamento delle sanzioni : Gli sforzi per la pace e la distensione in Asia orientale sembrano ormai non solo in stallo, ma a rischio di fallimento, con il probabile ritorno di aspre tensioni. A una settimana dal vertice di ...

Roma. Rafforzate misure a sostegno delle persone con disabilità gravissima : Conclusa con successo la sperimentazione durata un anno, è stata approvata dalla Giunta capitolina l’entrata a regime delle linee guida

Sondaggi - la Lega vicina al 36% e il M5s scivola al 21 - 2. Il Pd (18 - 5) torna ai livelli delle Politiche e cresce anche forza Italia : Si amplia il divario tra le due forze di governo. Le intenzioni di voto degli Italiani, secondo l’ultima rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera, premiano la Lega di Matteo Salvini che raccoglie il 35,9% dei consensi avvicinandosi al massimo storico del 22 novembre quando fece registrare il 36,2. La crescita del Carroccio fa da contraltare al nuovo scivolone del Movimento Cinque Stelle che, rispetto alla rilevazione del 7 febbraio, ...

Ambiente : a Napoli risorse per il verde cittadino - rafforzamento delle Ztl - bando delle emissioni nocive : risorse per il verde cittadino, bando delle emissioni nocive da parte delle navi nel porto di Napoli: sono alcune delle misure programmate dal Comune di Napoli e dalla Città metropolitana di Napoli sul fronte dell’Ambiente, enunciate dal sindaco Luigi de Magistris in un post su Facebook. Il primo cittadino ricorda che “come Città metropolitana e Comune abbiamo programmato risposte significative se teniamo conto delle difficoltà ...

Enna : in vista delle Europee 'Laboratorio politico' con forte intesa tra forza Italia e UDC : 'Oggi in linea con l' azione politica del commissario regionale Miccichè ha detto Salvo Campione occorre promuovere una politica inclusiva che faccia ritrovare la passione per la partecipazione ...

Sette registe e una presidentessa - la forza gentile delle donne a Berlino : La forza politica della gentilezza: in questo tempo indifferente la Berlinale 69 - festival storicamente sensibile ai temi sociali, diretto per diciotto anni da Dieter Kosskick ora al suo canto del ...

La forza delle Olimpiadi fai-da-te : Sostenibilità economica, determinazione, capacità imprenditoriale e volontà politica sono le carte vincenti del dossier italiano rispetto a quella dell'avversaria Stoccolma. Che cerca consenso ...

Il fronte delle colombe si rafforza alla Fed : pronti a fermare i tassi : ... Fed di Atlanta, e da Charles Evans, Fed di Chicago, un falco, e il suggerimento di Eric Rosengren, Fed di Boston, un altro falco, ad 'aspettare un quadro più chiaro prima di adeguare la politica'. A ...

Cagliari. Abbassamento delle temperature : si rafforza l’attività di assistenza : Visto l’Abbassamento delle temperature e l’avviso di condizioni meteo avverse comunicato dalla Protezione civile regionale, si rafforza l’attività di assistenza