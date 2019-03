Juventus-Udinese | Barzagli non ce la fa | il difensore bianconero costretto a chiedere la

sportfair

(Di venerdì 8 marzo 2019)ad uscire dal campo dopo solo 25 minuti di gioco: richiesta la sostituzione per un problema fisico duranteE’ in corso l’anticipo della 27ª giornata di Serie A: in campo si stanno sfidando. Serata di turnover per Massimiliano Allegri, che ha preferito risparmiare delle pedine fondamentali del team in vista dell’importante partita di martedì prossimo contro l’Atletico Madrid.Un fastidioso problema fisico ha peròla sostituzione dopo solo 25 minuti di gioco: al suo posto il collega Bonucci, che non potrà quindi riposare e ricaricare le energie in vista della partita di Champions League.L'articolonon ce la fa, illa sostituzione SPORTFAIR.

juventusfc : #JuveUdinese, correva l'anno... - juventusfc : Le parole di Davide Nicola e i convocati. La vigilia dell' @Udinese_1896 - juventusfc : Up ??and Down ??, protagonisti e schema tattico. #OppositionWatch sull' @Udinese_1896 -