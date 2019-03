Napoli attento al Salisburgo | le insidie austriache e le probabili formazioni

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Sfumato ormai l’obiettivo scudetto, ilsi concentra sull’Europa League. Andare in fondo alla competizione sarebbe importantissimo ma per farlo i partenopei dovranno avere la meglio delnella doppia sfida. Austriaci che hanno dimostrato di essere un osso duro, sia quest’anno nel girone che l’anno scorso, avendo la meglio della Lazio. Ancelotti per questo non si fida e manderà in campo una formazione che molto si avvicina a quella tipo. Il tecnico è intenzionato a riproporre il consueto 4-4-2 con Meret tra i pali, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui in difesa, Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski a centrocampo, Insigne e Milik in attacco. Il polacco sembra favorito su un Mertens irriconoscibile.Ilvuole continuare a stupire. La squadra austriaca è molto organizzata e rapida nel ribaltare l’azione. Il pericolo numero ...

