Venti freddi dal nord l' irruzione prevista per la prossima settimana

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Roma -11-17 MARZO: riprendono vigore le correnti-occidentali, dopo un weekend che vedrà una generale variabilità in Italia, con nubi a tratti incisive solo lungo il versante tirrenico e in parte anche alest, nellale varie proiezioni modellistiche indicano con una certa concordanza la riattivazione di un flusso ondulato-occidentale sulla Penisola. L'anticiclone delle Azzorre 'invaderà' spesso le aree più occidentali europee, specie la Penisola iberica; in un contesto del genere le perturbazioni-atlantiche - nel loro incedere verso il Mediterraneo - troveranno il muro alpino sul loro percorso, da qui si modellerà poi il tempo sull'Italia, sulla falsa riga di quanto già accaduto in innumerevoli occasioni negli ultimi 2-3 mesi. FASI DI INSTABILITÀ O MALTEMPO AL CENTROSUD, PIÚ SOLE ...

