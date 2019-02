Con Playnite potete vedere tutti i vostri giochi PC in un solo luogo nonostante una marea

eurogamer

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Se siete giocatori PC, probabilmente userete i negozi come Steam, Epic, Origin, Uplay, Twitch, GOG, Battle.net, Bethesda. Ebbene, come segnala Howtogeek,è una libreria universale perper PC che vi permetterà dititoli in unposto.Usareè semplice: basta scaricare e installare l'applicazionegratuita per Windows e passare attraverso il processo di installazione rapida. Il programma scansionerà automaticamente il vostro PC trovando iinstallati e li mostrerà nella finestra dell'applicazionesupporta Battle.net, Bethesda, Epic, GOG, itch.io, Origin, Steam, Twitch e Uplay.Leggi altro...

