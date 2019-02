Il treno delle Dolomiti non è mai partito Veneto e Alto Adige freddi

Una bomba per fermare il treno delle SS : Un altro aprile in un altro Paese, una sera di inizio primavera del 1942. Saffron Courtney indossava un'ampia tuta di serge nero che celava la sua figura. Nel tacco di uno degli stivali di pelle ...

Trasporto in treno delle persone disabili : E’ bene che la persona disabile che intende viaggiare in treno tenga presente quanto sintetizzato nella tabella seguente. Voce Chiarimenti Frecciarossa Su questi treni, che coprono le tratte di seguito specificate, sono previsti nella carrozza 3 due posti per disabili con sedia a rotelle e due posti per i relativi accompagnatori. Sulla stessa carrozza è presente anche un bagno accessibile. Le tratte coperte da questi treni sono: ...