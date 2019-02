ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Ci troviamo a Bensheim, in Germania. Alcuni cittadini notano unto in une si rivolgono a un gruppo di animalisti. Sul posto, arrivano otto vigili del fuoco che iniziano le, non semplici, di salvataggio. “Sulla pancia aveva accumulato parecchiodall’inverno, quindi è rimasto bloccato” è stato il commento di chi è intervenuto. A chi si è domandato se fosse necessario un dispendio così grande di energie e tempo, la risposta è stata: “Anche gli animali più odiati meritano rispetto”. Sul web ilè stato ribattezzato Fat Rat.Video YoutubeL'articolo Ile sinel: ledi “salvataggio” di otto vigili del fuoco proviene da Il Fatto Quotidiano.

