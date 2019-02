Sulle piste da sci con gli spinelli | diversi turisti segnalati 

'Scia con bianca' - gara promozionale a Capracotta Sulle piste di Prato Gentile : L'obiettivo della manifestazione, che negli scorsi ha richiamato tantissimi appassionati degli 'scistretti', è quello di diffondere sempre più la pratica di questo meraviglioso sport, da sempre ...

Svizzera - valanga Sulle piste investe sciatori : soccorsi sul posto - La polizia : 'Diverse persone salvate' : Il sito della stazione sciistica indicava un rischio 2 su una scala da 1 a 5. Dove si è staccata la valanga - La Plaine-Morte, a 3000 metri di altezza, è la pista da sci più alta di Crans Montana, ...

Valsesia : incidenti Sulle piste da sci - interviene elisoccorso : Due incidenti si sono verificati, quest'oggi , martedì 19 febbraio, , lungo le piste da sci di Mera in Valsesia. È intervenuto l'elisoccorso del 118. Una persona è stata trasportata all'ospedale di ...

Cadute Sulle piste da sci : due interventi del 118 : Due incidenti, per fortuna non gravi, sulle pista da sci valsesiane. Questa volta i mezzi del 118 sono dovuti intervenire all'Alpe di Mera, sopra Scopello, nel comprensorio gestito da Monterosa ...

Cogne - incidente Sulle piste : 13enne perde il controllo degli sci e muore : Ancora un incidente mortale sulle piste da sci. Oggi pomeriggio una ragazzina francese di soli 13 anni ha perso il controllo degli sci e, finita fuori pista, è andata a sbattere contro un albero. Inutili i soccorsi: il personale medico-sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. E' accaduto appena sopra Sylvenoire, nei pressi di Cogne (importante destinazione turistica invernale della Valle d'Aosta). L'incidente mortale Il ...

AOSTA. Nel fine settimana appena trascorso due sciatori sono stati ricoverati all'ospedale Parini di Aosta dopo essersi ...

Malore Sulle piste - soccorso ha 48 anni : BOLOGNA, 17 FEB - Ha 48 anni , e non 11 come era stato diffuso in un primo momento, lo sciatore soccorso nel pomeriggio sulle piste del Corno alle Scale, nell'Appennino bolognese, per un Malore e ...

Amico Sport Cuneo Sulle piste di Prato - i suoi ragazzi atleti per un giorno : Ventiquattro aspiranti maestri di sci e snowboard, all'interno del loro corso di formazione nella località sciistica di Prato Nevoso, hanno avuto l'opportunità di essere per un giorno insegnanti di ...

Scontro sugli sci sulle piste ...

Forni di Sopra - grave incidente Sulle piste : grave incidente sulle piste del comprensorio sciistico di Forni di Sopra . Un ragazzo di 16 anni residente a Trieste è caduto sulla neve e ha perso conoscenza per un grave trauma alla testa. Soccorso ...

Come è bello sciare a Cortina (con Ghedina Sulle nuove piste dei Mondiali) : Si chiama «Vertigine» la pista per le gare maschili (tutte tranne lo speciale) dei Mondiali di sci che si terranno a Cortina dall’8 al 21 febbraio 2021, mentre sarà l’«Olympia Stratofana» quella per le donne. Entrambe tecniche, impegnative, e immensamente emozionanti, si buttano giù a picco attraversando i pilastri delle Dolomiti, le Tofane. Una scenografia che quando lo vedranno, quando il mondo le vedrà, si ricorderà perché Cortina ...

The Young Pope : John Malkovich - nuovo papa della serie di Sorrentino - scia Sulle piste delle Dolomiti : Il pontefice nel 1983, senza nascondere la sua grande passione per lo sport invernale, si è fatto immortalare mentre sciava sulle nevi dell'Adamello. Per le riprese del sequel, invece, la location ...

Droga Sulle piste - tante segnalazioni a Chiesa in Valmalenco : Domenica scorsa i carabinieri della sezione operativa e della Stazione di Chiesa in Valmalenco, con la collaborazione di due unità del Nucleo carabinieri cinofili di Orio al Serio, hanno effettuato un'...

Aosta - scontro Sulle piste da sci : grave una bambina di 7 anni : Una bambina di sette anni che stava sciando con i familiari è rimasta gravemente ferita in seguito dello scontro con uno snowboarder sulle piste da sci di Valtournenche, in Valle d'Aosta. La piccola è stata trasferita all'ospedale Regina Margherita di Torino. Trovati morti i quattro sciatori dispersi dopo una valanga sopra a Courmayeur.Continua a leggere