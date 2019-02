Sardegna | avanti il Centrodestra Sorpresa Zedda Spoglio a rilento

Sardegna - spoglio a rilento. Salinas (centrodestra) avanti : Iniziano, lentamente, ad arrivare i primi dati sullo spoglio delle schede: secondo quanto fa sapere la Regione, dopo pochissime sezioni scrutinate sarebbe in vantaggio il candidato del centrodestra Christian Solinas davanti a Massimo Zedda in corsa per il centrosinistra. Molto più indietro Francesco Desogus (M5S)...

Christian Solinas (centrodestra) avanti in Sardegna - ma lo spoglio va a rilento : È iniziato alle 7, ma procede a rilento lo spoglio delle schede in Sardegna per le elezioni regionali. Scrutinate solo le prime tre sezioni su 1.840 con il candidato del centrodestra Christian Solinas in testa con il 44,76% delle preferenze. Seguono Massimo Zedda, candidato del centrosinistra, con il 37,14% e Francesco Desogus del M5S con il 9,04%. Ma si tratta naturalmente di dati molto parziali.Primo a concludere le operazioni di ...

Zedda avanti nel più piccolo Comune della Sardegna : Baradili, Oristano,, il Comune più piccolo della Sardegna, 47 votanti su 76 aventi diritto,, ha concluso le operazioni di scrutinio nell'unico seggio presente. In vantaggio Massimo Zedda, ...

Sardegna - via allo scrutinio : i risultati "veri" - Solinas e centrodestra davanti a Zedda e centrosinistra : Iniziato lo spoglio dei voti delle Regionali in Sardegna e per ora vengono confermati gli exit poll di domenica notte: Christian Solinas del centrodestra è davanti a Massimo Zedda del centrosinistra, Francesco Desogus del Movimento 5 Stelle fuori partita e staccatissimo. Leggi anche: Regionali, gli

