Oscar 2019 | i momenti più belli della serata

L’Italia vince agli Oscar 2019 con Spider-Man : un nuovo universo : Spider-Man: un nuovo universo ha vinto come miglior film d'animazione, e con lui abbiamo avuto anche noi il nostro Oscar 2019. La pellicola, nata dalla collaborazione tra Sony e Marvel, vede infatti tra i suoi creatori il nome dell'illustratrice italiana Sara Pichelli. Proprio lei è la disegnatrice che ha creato il personaggio di Miles Morales, l'adolescente ammiratore di Spider-Man e protagonista della pellicola di animazione diretta da Bob ...

Oscar 2019 : IL BACIO APPASSIONATO TRA RAMI MALEK E LUCY BOYNTON CONQUISTA I FAN! : Agli OSCAR 2019 RAMI MALEK dichiara il suo amore a LUCY BOYNTON! OSCAR 2019: RAMI MALEK vince agli Academy Awards il prestigioso premio per la sua interpretazione al cinema di Freddie Mercury, leader dei Queen, in Bohemian Rhapsody e la star bacia appassionatamente la fidanzata LUCY BOYNTON che nella pellicola ha il ruolo di Mary Austin. Notte ... Leggi tuttoOSCAR 2019: IL BACIO APPASSIONATO TRA RAMI MALEK E LUCY BOYNTON CONQUISTA I ...

Emilia Clarke e Jason Momoa insieme agli Oscar 2019 - reunion di Game of Thrones per Daenerys e Khal Drogo (foto) : L'Inverno è arrivato agli Oscar 2019 con Emilia Clarke e Jason Momoa. I due attori di Game of Thrones hanno presentato insieme una delle categorie durante la cerimonia, e i fan hanno potuto così assistere a una mini reunion tra Daenerys e Khal Drogo. In una foto dal backstage, Momoa è stato immortalato con quelle che definisce "le sue regine", ovvero la Clarke (la celeberrima madre dei draghi in Game of Throne) e sua moglie Liza Bonet. In un ...

I look delle star all'Oscar Party di Elton John 2019

Oscar 2019 - anche le mestruazioni vincono la statuetta : «Non riesco a credere che un film sulle mestruazioni abbia appena vinto un Oscar». Rayka Zehtabchi lo ha detto accettando la statuetta per il cortometraggio Period. End of sentence , in italiano è disponibile su Netflix con il titolo Il ciclo del progresso, e dedicandola alle donne di Kathikhera. «Sappiate», ha detto rivolta alle donne indiane, «che voi state aiutando le donne di tutto il mondo a lottare per l’uguaglianza mestruale». Ha aggiunto ...

Lady Gaga e Bradley Cooper - video Shallow/ 'Innamorati e complici' - Oscar 2019 - : Lady Gaga e Bradley Cooper, video Oscar 2019: la nuova versione intima di Shallow fa impazzire il gossip: i due sono innamorati?

Oscar 2019 - trionfa Green Book : Alfonso Cuaron ne vince 3 con Roma : Una 91esima edizione degli Oscar noiosissima, anche perché priva di conduttore, ma non senza sorprese. Ad un passo dal traguardo Netflix ha clamorosamente sbragato, cedendo la statuetta più ambita a Green Book di Peter Farrelly (proprio lui, regista di Scemo e + Scemo e Tutti pazzi per Mary), già in trionfo a Toronto e ai PGA. Miglior film, sceneggiatura originale e miglior attore non protagonista (Mahershala Ali, al suo 2° Oscar in 3 anni) per ...

Sara Pichelli - chi è l'italiana premiata agli Oscar 2019 : Sara Pichelli era l'unica italiana a rappresentare il nostro Paese alla serata degli Oscar . Era uno dei nomi che si rincorrevano con maggiore frequenza nell'elenco dei favoriti alla vittoria per l'...

Oscar 2019 : Charlize Theron con caschetto color cioccolato e abito a sirena è regina del red carpet : Charlize Theron incanta sfilando sul red carpet degli Oscar 2019: inediti capelli a caschetto color cioccolato, abito Dior celeste a sirena con schiena in bella mostra, gioielli Bulgari e fisico statuario. Ecco la nuova veste con cui l'attrice si è presentata alla cerimonia dell'Academy, apparendo molto diversa dalla bellezza bionda alla quale ha abituato il pubblico.Vincitrice di un Oscar nel 2004 come migliore attrice protagonista per ...

Glenn Close - la grande sconfitta degli Oscar 2019 : La prima candidatura , come miglior attrice non protagonista, agli Oscar - ma non la vittoria - era arrivata nel 1983 per 'Il mondo secondo Garp' . Un copione che si ripete: l'anno successivo per 'Il ...

Oscar 2019 - Chiara Ferragni e Fedez sul red carpet di Vanity Fair | : Per l'occasione, la fashion influencer più famosa al mondo ha scelto un importante abito rosso di Gianbattista Valli , con gonna corta davanti e lungo strascico dietro

Oscar 2019 - i discorsi che abbattono i muri di ogni diversità : L2019;amore, quello che non guarda il colore della pelle, il genere, l2019;orientamento sessuale ma che supporta la diversità e le minoranze: ecco il vero trionfatore agli Oscar 2019. Mai come quest2019;anno, oltre ai discorsi hanno parlato i fatti, che hanno visto il palco della 91°edizione degli Academy Awards affollarsi spesso e volentieri di donne e minoranze, spesso rappresentate anche nei film. Non per niente il regista ...