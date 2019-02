Grancio | fare chiarezza su appalto per manutenzione alberi

romadailynews

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Roma – “Sono mesi che la sindaca Raggi annuncia a vuoto che l’per la cura delle alberature sta per essere operativo. A forza di annunci non si pone certo rimedio alla situazione di grave carenza diin cui versa il patrimonio arboreo della citta’ dopo tre anni dall’insediamento di questa amministrazione. Si faccia immediatasulle ragioni che bloccano ancora un servizio indispensabile per la tutela del verde e per l’incolumita’ dei cittadini. A questo punto vogliamo vedere le carte”.“Oggi ho presentato al Dipartimento Tutela Ambientale una richiesta di accesso agli atti per capire per quale motivo non si riesce ancora a concludere una gara bandita nel 2017. Di questo passo gliin questa citta’ saranno percepiti come pericolo e non come alleati indispensabili nel contrasto ...