Tc New Country Frascati tennis | una prima squadra fatta in casa | «Obiettivo serie B in

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Roma – I primi passi li hanno mossi tutti al Tc New, tra i 4 e i 6 anni. E poi hanno fatto tutto il percorso di formazione e crescitatica, arrivando tutti a classificarsi in seconda categoria (per ora…) e soprattutto a rappresentare il circolo frascatano nellaUn vero e proprio “unicum” nel Lazio (e non solo), un vero e proprio vanto per il Tc Newe il suo storico settore agonistico del. Federico Bellifemine (classe 1999) è il più “grande” e con lui c’è anche il fratello Alessandro (2001), poi un altro ragazzo classe 1999 come Niccolò Petrangeli e il più piccolo della comitiva, il classe 2002 Lorenzo Gessani: unatalentuosa e molto competitiva che rappresenta benissimo il duro lavoro quotidiano che si porta avanti da anni nel circolo frascatano di via dell’Acquacetosa.«E’ sicuramente una soddisfazione per ...