La Iena si scusa dopo il servizio sulla mamma di Zaniolo | Ho ricevuto ordini di

(Di giovedì 21 febbraio 2019) "È una cosa che non mi rappresenta da uomo, che va oltre l'educazione di mio padre e mia madre. Ma in quel momento contano Le Iene, la squadra con cui sto giocando. Ci sono deglidi scuderia che sono imprescindibili, io cerco di portare i miei valori ma stavolta ho sbagliato". Nicolò De Vitiis fa mea culpa. Il giornalista delle Iene, attaccatoa undel calciatore giallorosso, è intervenuto a Tele Radio Stereo, la radio romanista della Capitale, per chiedere. Nel filmato, De Vitiis intervistava madre e figlio, ponendo alla donna domande con espliciti riferimenti sessuali, di fronte al 19enne imbarazzato e irritato. Il video aveva attirato le critiche degli utenti, in particolare dei tifosi romanisti, alcuni dei quali hanno mosso minacce di morte al giornalista. De Vitiis, sul sito delle Iene - dove era stata espressa ...