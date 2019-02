Iscritti M5S votano contro processo a Salvini che ringrazia Le opposizioni | “Una farsa

Gli Iscritti del M5s hanno detto no al processo a Salvini : I militanti del M5s hanno detto no all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il 59,05 ha risposto Sì al quesito, dicendo di fatto no al processo. "Le votazioni sul caso Diciotti si sono chiuse alle 21.30 di oggi. La partecipazione, sin dalle prime ore, è risultata particolarmente alta. Hanno votato 52.417 iscritti. La votazione odierna entra nella storia di Rousseau per ...

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Per gli Iscritti M5S c’era interesse pubblico” : Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, commenta il voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau sul Caso Diciotti e l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini: "Anche questa volta Rousseau funziona. Con questo risultato i nostri iscritti hanno valutato che c'era un interesse pubblico nella vicenda Diciotti e che era necessario ricordare all’Europa che c’è un principio di solidarietà da rispettare".Continua a leggere

Caso Diciotti - Iscritti M5S al voto problemi tecnici e rinvii. Di Maio 'Sosterrò il risultato'. Timori per il governo : Politica M5S, Appendino, Nogarin e Raggi a favore del processo a Salvini. Dietrofront Grillo: "Su Rousseau una battuta, fiducia in Di Maio" Mentre il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli dice:...

La piattaforma Rousseau - su cui oggi gli Iscritti al M5S votano l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini - non funziona a molti utenti : Diversi utenti stanno segnalando sui social network che la piattaforma informatica Rousseau, su cui oggi gli iscritti al M5S votano l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini, risulta irraggiungibile. La votazione sarebbe dovuta durare della 10 alle

Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 | Ecco il testo del quesito su Salvini | Sul blog M5s diverse proteste dagli Iscritti : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Il voto avverrà lunedì dalle 10 alle 19