Nigeria, kamikaze in moschea: 11 morti

: RT @sherlock5stelle: Nigeria, kamikaze in moschea: 8 morti : La polizia: attacco probabilmente opera di Boko Haram - demian_yexil : RT @sherlock5stelle: Nigeria, kamikaze in moschea: 8 morti : La polizia: attacco probabilmente opera di Boko Haram - sherlock5stelle : Nigeria, kamikaze in moschea: 8 morti : La polizia: attacco probabilmente opera di Boko Haram … - fisco24_info : Nigeria, kamikaze in moschea: 8 morti : La polizia: attacco probabilmente opera di Boko Haram … -

Undici persone sono morte in seguito all'attacco di sospetti seguaci di Boko Haram in unaa Maiduguri nello stato del Borno in. Lo conferma la polizia dello Stato. Due,accompagnati da un sicario si sono infiltrati di primo mattino nelladel villaggio di Kushari, nella città antica, e hanno iniziato a sparare sporadicamente alcuni colpi e fatto detonare gli Ied indossati. Anche i 3 attentatori sononell'attacco Ferite 15 persone ricoverate nell'ospedale di Stato di Maiduguri.(Di domenica 17 febbraio 2019)