Psg | Mbappé festeggia cento gol in allenamento | ma i compagni lo prendono in giro

L'altro Kylian Mbappé : ha 11 anni - gioca nel primo club di Pogba e piace al Psg : Già campione del mondo con i Bleus e due volte di Francia con Monaco e PSG , club che su di lui ha investito 180 milioni di euro per strapparlo ai monegaschi e renderlo un'icona planetaria. Non fanno ...

Psg - occhi sull'altro Mbappé : ha 11 e gioca nel primo club di Pogba : Il nome è quello giusto, dell'attaccante del momento. Il ruolo, di un illustre predecessore, pure lui campione del Mondo. Premesse che hanno attirato l'attenzione del Psg che ha messo gli occhi su un undicenne della banlieue parigina. Tale Kylian Mbappé, che gioca nel Roissy-en-Brie, il primo club di Paul Pogba ...

VIDEO Manchester United-Psg 0-2 - Highlights - gol e sintesi in 2 minuti. Kimpembé e Mbappé piegano i Red Devils : Il PSG espugna l’Old Trafford vincendo per 0-2 in casa del Manchester United nell’andata degli ottavi di finale della Champions League di calcio: decisivi i gol, entrambi nella ripresa, di Kimpembé al 53′ e di Mbappé al 60′. Una gara nella quale uno dei più attesi Paul Pogba, dopo aver deliziato la platea, ha terminato anzitempo il proprio incontro per via dell’espulsione, emblema di una serata negativa per i Red ...

Manchester United-Psg 0-2 : decidono Kimpembe e Mbappé : Due reti e una seria ipoteca sul passaggio del turno da parte di un Psg sempre più targato Mbappé. Il big match dell'Old Trafford, uno dei più attesi degli ottavi di Champions, regala 90' di grande ...

Champions League – Il Psg ad un passo dalla qualificazione - Kimpembe e Mbappè mandano ko il Manchester United : Il PSG sorride a Manchester: Kimpembe e Mbappè avvicinano il club parigino ai quarti di finale di Champions League Non solo Roma: un’altra spettacolare sfida, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha regalato emozioni uniche. Stiamo parlando della partita tra Manchester United e PSG: nonostante le assenze di Cavani e Neymar, il club francese è riuscito a mettere in difficoltà i padroni di casa, ...

VIDEO Manchester United-Psg 0-2 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Kimpembé e Mbappé sbancano l’Old Trafford : Il PSG espugna l’Old Trafford vincendo per 0-2 in casa del Manchester United nell’andata degli ottavi di finale della Champions League di calcio: decisivi i gol, entrambi nella ripresa, di Kimpembé al 53′ e di Mbappé al 60′. Ai Red Devils servirà un’impresa al ritorno contro i transalpini a Parigi. Di seguito le immagini delle reti del match. IL GOL DEL VANTAGGIO DI KIMPEMBE’ #ManchesterUnited 0:1 #PSG ...

LIVE Manchester United-Psg 0-0 - Champions League 2019 in DIRETTA : Mbappè guida il tridente parigino privo di Cavani e Neymar - nessuna sorpresa nell’undici inglese : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Paris Saint Germain, incontro valevole come sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019. Dopo due mesi di pausa, la massima competizione calcistica continentale per club entra finalmente nel vivo con la fase del torneo più attesa ed emozionante, quella degli scontri ad eliminazione DIRETTA. La prima serata di questa finestra regala subito agli appassionati ...

Juventus su Mbappé - che apre all'addio dal Psg : 'Nel calcio non si sa mai' (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attiva sul mercato. La dirigenza bianconera ha intenzione di costruire una squadra ancora piu' forte per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino uno dei giocatori piu' forti del mondo, ovvero Kylian Mbappé. L'attaccante francese, che ha vent'anni, è stato il protagonista assoluto dell'ultima vittoria del Paris Saint Germain contro il Guingamp, letteralmente sommerso di reti, dato che alla fine il risultato è ...

Psg - 9 gol al Guingamp : triplette di Cavani e Mbappé. Verratti ko : Ney per vendetta. Ma anche Cavani, Mbappè e Meunier. Il Psg umilia il Guingamp al Parco dei Principi, 9 reti in campionato alla squadra che l'aveva eliminato in Coppa di Lega. Ricordate, no? Gol di ...

Ligue 1 - il Psg vince 9-0 : show di Neymar - Mbappé e Cavani : TORINO - Clamorosa vittoria del Psg in casa contro il Guingamp . I parigini battono 9-0 la squadra che occupa l'ultimo posto di Ligue 1 grazie alla show di Mbappe, Cavani e Neymar. La formazione di ...

Ligue 1 – Psg devastante - 9 gol al povero Guingamp! Triplette di Mbappè e Cavani : i gol in stagione sono 62 : Il PSG rifila ben 9 gol al povero Guingamp, fanalino di coda del campionato francese: Mbappè e Cavani fanno 3 gol a testa, Neymar si ferma a 2 e anche Meunier partecipa alla festa Un gol ogni 10 minuti, è questa la media gol/minuti che il PSG ha mantenuto nella sfida contro il Guingamp, ultimo in classifica. Il risultato finale maturato al Parco dei Principi lascia tutti a bocca aperta: 9 (NOVE) a 0! Il club parigino si è divertito a spese ...

Psg - Thiago Silva : 'Buffon si merita la Champions - Verratti al livello di Neymar e Mbappé' : Thiago Silva , difensore e capitano del Paris Saint Germain , ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei due compagni di squadra italiani Gianluigi Buffon e Marco Verratti : ' Gigi è una stella mondiale e un punto di riferimento per tutti. E' un capitano naturale, un leader che ci spinge sempre ...

Ligue 1 - Amiens-Psg 0-3 : decidono i gol di Cavani - Mbappé e Marquinhos : A fatica, ma comunque avanti. Il Psg torna da Amiens con tre punti che più che altro fanno bene al morale, dopo l'umiliante eliminazione di mercoledì ai quarti di coppa di Lega, contro il Guingamp, ...

Juventus - Mbappè verso i bianconeri : il ruolo di Cristiano Ronaldo nella trattativa col Psg : La Juventus acquistando Cristiano Ronaldo si è aperta quella via per entrare, in pianta stabile, tra le big del calcio internazionale. Una società che calcisticamente lo è da sempre, ma cui mancava il peso economico per competere con i grandi squadroni spagnoli e inglesi e gli sceicchi arabi del Psg