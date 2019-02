NVIDIA SHIELD TV si traveste da Google Home con la nuova integrazione di Google Assistant

NVIDIA SHIELD - da oggi arriva (gratis) l’Assistente Google : (Foto: Nvidia) Non si ferma il lavoro degli sviluppatori Nvidia sul set top box Nvidia Shield. L’ultima funzionalità guadagnata dal dispositivo gruppo statunitense è il supporto all’Assistente Google, annunciato in queste ore e in arrivo già dalla giornata di oggi sotto forma di aggiornamento gratuito al sistema operativo. Dal termine dell’installazione, l’assistente digitale della casa di Mountain View può essere ...

NVIDIA annuncia che non vedremo altri modelli di Shield Tablet : Nvidia Shield TV ha riscosso un grande successo e continua a ricevere aggiornamenti, purtroppo il discorso cambia quando si parla di Nvidia Shield Tablet. Persino la stessa Nvidia ha ammesso che ormai è inutile continuare ad investirci.Come riporta TechCrunch, il CEO di Nvidia Jensen Huang ha affermato:"Shield TV è indiscutibilmente la migliore Android TV nel mondo ed ormai lo abbiamo aggiornato per 30 volte. le persone sono stupefatte per ...

Aggiornamenti software per Galaxy A8s e l’anziana NVIDIA SHIELD TV : NVIDIA Shield TV si aggiorna alla versione 7.2.2 che risolve molti bug e aggiunge una funzione. Samsung Galaxy A8s ottiene invece le patch di sicurezza di gennaio. L'articolo Aggiornamenti software per Galaxy A8s e l’anziana NVIDIA Shield TV proviene da TuttoAndroid.

Le migliori offerte di fine anno sono disponibili sul Play Store per smartphone - tablet e NVIDIA SHIELD TV : Le promozioni di fine anno sono disponibili nel Play Store e per un periodo di tempo limitato potrete approfittare delle migliori offerte dell'anno per app, giochi, film e altro ancora. Anche NVIDIA sta promuovendo NVIDIA SHIELD TV con una massiccia vendita di giochi Android sul Play Store puntando anche su titoli per dispositivi mobili ottimizzati per essere giocati sulla TV. L'articolo Le migliori offerte di fine anno sono disponibili sul ...

NVIDIA annuncia le nuove offerte Shield per Natale : Con il Natale a pochissimi giorni di distanza, le compagnie protagoniste del settore continuano a proporre interessanti promozioni sui loro prodotti e anche Nvidia ha deciso di celebrare le imminenti festività con alcune promozioni.Attraverso un comunicato stampo, la compagnia ha annunciato le promozioni natalizie per Nvidia Shield. Da oggi, fino al 25 dicembre, i seguenti bundle Shield TV (Shield TV con telecomando e Shield TV Gaming Edition) ...

NVIDIA SHIELD TV e Lenovo Smart Display si aggiornano con tante novità : Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di importanti aggiornamenti per NVIDIA SHIELD TV e Lenovo Smart Display. Ecco tutte le novità L'articolo NVIDIA SHIELD TV e Lenovo Smart Display si aggiornano con tante novità proviene da TuttoAndroid.