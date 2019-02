Festival di Sanremo 2019 | date | ospiti | cantanti e diretta streaming-tv

Sanremo - Antonello Venditti prende in giro Ultimo per il secondo posto al Festival. E la cena finisce così : Dopo la delusione e la rabbia, più volte manifestate pubblicamente, per il secondo posto al Festival di Sanremo Ultimo si concede una serata tra amici, e nel gruppo c’è anche Antonello Venditti. Il cantautore romano lo prende in giro: “Ultimo, ora ti chiami secondo. Bravissimo ragazzo, grande cantautore” assicura Venditti. I due poi intonano insieme “Notte prima degli esami” L'articolo Sanremo, Antonello Venditti ...

Mahmood - drammatica confessione sul padre : "Dopo il Festival di Sanremo..." : "I rapporti con mio padre sono fermi da tempo immemorabile. Non si è fatto vivo ancora. Ma se non dovesse succedere, non fa nulla. E poi, oggi con lui parlerei di musica. Stop". Mahmood, in una intervista a Chi, parla del legame difficile con il papà egiziano che non sente da molto tempo (argomento

Sanremo - pasticcio televoto : segreto al Festival - non a «X Factor» : Confondere il televoto con il verdetto popolare non conviene, anche se Sanremo è una cosa e la democrazia un?altra. Eppure il televoto ricorda molto quella «democrazia...

Sanremo 2019 - "Satana al Festival". Matteo Salvini e don Aldo Bonaiuto contro Virginia Raffaele : C'era Satana a Sanremo. Anche Matteo Salvini si schiera con don Aldo Bonaiuto e la sua clamorosa accusa al Festival: "Capisco e condivido le sue preoccupazioni", ha dichiarato il ministro degli Interni. Il religioso è responsabile del Servizio nazionale anti-sette e si è detto "allibito" per lo sket

Prete pro Matteo Salvini attacca il Festival di Sanremo : 'Vinci se sei musulmano e drogato' : ... che aveva paragonato il vicepremier a Satana , è tornato alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni molto forti riguardanti la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo, ed il clamoroso ...

Sanremo - Barbara Palombelli svela la verità su giuria e televoto : "Sapete che quando ero io al Festival..." : Barbara Palombelli con la consueta sintesi ma anche con efficacia di dice la sua su Sanremo. E lo fa con cognizione di causa. "Come sanno tutti, il televoto assoluto finisce nelle mani di chi ha più potere... per questo furono istituite le giurie, per sventare le vittorie comprate...". La conduttric

Anna Foglietta silura il Festival di Sanremo 2019 - Claudio Bisio bocciato in tronco : “Sketch imbarazzanti” : Anche Anna Foglietta silura il Festival di Sanremo. Non c'è quindi pace per l'ultima manifestazione condotta da Claudio Baglioni, criticata anche da una delle protagoniste del DopoFestival. L'attrice, sentita da Radio Capital, si è espressa senza lasciare spazio alle mezze parole e ha affermato di non aver vissuto un'esperienza indimenticabile come potrebbe sembrare, sebbene le emozioni siano fortissime. "È stato un frullatore ...

Il Commissario Montalbano batte anche il Festival di Sanremo : Se l’evento della stagione televisiva 2019 doveva essere Adrian, in realtà lo è stato il Commissario Montalbano. L’episodio di lunedì

Il commissario Montalbano come il Festival di Sanremo - sfiorato il 45% di share : Il ritorno del commissario Montalbano è ancora una volta un successo clamoroso di pubblico. Su Raiuno sono stati oltre 11,1 milioni i telespettatori che hanno visto "L'altro capo del filo", l'ultimo episodio della fortunatissima serie, sfiorato il 45% di share. Dati assolutamente straordinari, paragonabili a quelli che Raiuno ha registrato per le puntate del Festival di Sanremo.Non si tratta però del record per il personaggio ...