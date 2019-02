Volley | quando tornerà in campo l’Italia? Raduno a Oristano | poi a Chieti per le

oasport

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Siamo nel pieno della stagione riservata ai club, come sempre tra febbraio e maggio si assegnano i vari trofei e i giocatori sono concentrati al massimo per alzare al cielo il maggior numero possibile di titoli ma lentamente si avvicina anche l’estate che come sempre sarà dedicata agli impegni delle Nazionali. L’Italia ha già messo il mirino sul torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto: gli azzurri se la dovranno vedere contro la fortissima Serbia, contro l’Australia e contro il Camerun in un quadrangolare che mette in palio soltanto un posto per la rassegna a cinque cerchi. I ragazzi del CT Chicco Blengini sono usciti con le ossa rotta dal Mondiale casalingo, il quinto posto finale non può soddisfare anche perché è giunto dopo la batosta rimediata contro gli slavi. Marivedremo in ...