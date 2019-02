Forello | M5S | | Basta rincorrere la Lega | noi in crisi di identità'

adnkronos

: M5s: il 'ribelle' Forello, 'in crisi d'identità, basta rincorrere Lega' (2)... - TV7Benevento : M5s: il 'ribelle' Forello, 'in crisi d'identità, basta rincorrere Lega' (2)... - Fabio64356227 : RT @sherlock5stelle: M5s: il 'ribelle' Forello, 'in crisi d'identità, basta rincorrere Lega' : - sherlock5stelle : M5s: il 'ribelle' Forello, 'in crisi d'identità, basta rincorrere Lega' : -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) ... sta alla base anche del calo dei consensi, "determinato in parte dal fatto di essere forza di governo e in quanto tale più esposta alle critiche, ma anche e forse soprattutto a una politica non ...